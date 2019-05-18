【逃犯條例】謝偉俊：議員已破壞立法會機制　「唔差在」直上大會

立法會仍未就如何解決《逃犯條例》法案委員會鬧「雙胞胎」問題達成結論，有報道指，政府有意繞過立法會法案委員會，將逃犯條例修訂草案直接提交大會恢復二讀。 立法會議員胡志偉、范國威、謝偉俊、黃國健今（18日）在電台節目中討論對直上大會的看法。謝偉俊批評，繼續召開法案委員會亦只是「政治騷」，而今次審議時議員已做了不少破壞立法會機制的事情，直上大會亦屬「唔差在呢一次半次」，認為政府應把法案直上大會，「做咗先，再修補返（關係），長痛不如短痛。」黃國健亦指斥如政府決定直上大會，泛民主派應自我檢討。 范國威認為直上大會是絕不可取，違反以往議事傳統，而胡志偉就認為政府目前應重新諮詢市民意見，不要一意孤行。

謝偉俊指，繼續召開法案委員會只是製造機會讓議員叫口號，不能發揮功能，如同「政治騷」。（資料圖片／羅君豪攝）

謝偉俊今在商台《政經星期六》指，繼續召開法案委員會只是製造機會讓議員叫口號，不能發揮功能，如同「政治騷」，他認為政府如把法案直上大會，亦是迫於無奈地做，又稱今次在審議時議員已做了不少破壞立法會機制的事情，例如衍生出「雙胞胎」委員會、指責秘書處待，「今次咩都破壞晒，唔差在呢一次半次」，認為政府應把法案直上大會，「做咗先，再修補返（關係），好過傷口一直流血，長痛不如短痛。」

謝偉俊續指，在地緣政治的角度，中港間需要一條條例去處理引渡疑犯事宜，香港是時候理性討論如何穩當地做這工作，包括令政治、宗教迫害不會出現，「不是一度門都不敢開。」不過，胡志偉就反駁指，以往香港不處理與內地間的安排，能「避開渾水」，並反問在一國兩制下，怎樣可以令人相信特首能夠拒絕到中央政府對引渡疑犯的要求﹖他強調市民的憂慮是事實，現時亦已出現商業行為的改變，包括過往樂意投放資金來港的商人現已選擇新加坡。

范國威就認為直上大會是絕不可取，因違反以往議事傳統。 （資料圖片）

范國威：直上大會不可取

黃國健批評，如政府最後決定直上大會，泛民需要自我檢討，「如果唔係你哋咁搞，你無任何理由畀佢直上大會。」他稱對泛民主派作善意勸告，直言直上大會對任何人都無好處。而范國威就認為直上大會是絕不可取，因違反以往議事傳統，「（在法案委員會審議），民意先得彰顯，政府先可以做修整。」

胡志偉形容林鄭態度令人討厭

胡志偉指，早前自己在立法會時表現激動，是因修例觸動到一國兩制的根本，打開中港區隔的後門，令本港成「無掩雞籠」，已觸碰到他的底線。而怒斥林鄭月娥是因她的回應令人憤怒，態度令人討厭，「居然覺得所有人講嘅都係廢話，得佢係天下無敵……激烈措辭中我無咩詞彙，所以就講咗。」他認為，當法案委員會選出由涂謹申擔任主席時，「件事已經向前行緊」，而非沒有寸進。他又斥，中聯辦主任王志民昨稱有關條例的大原則不會有大的轉變空間，代表條例的本質不會改變，仍會打開中港區隔的後門，他絕不同意。