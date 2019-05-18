【逃犯條例】港澳辦、中聯辦撐修例　田北俊：料建制派會全部歸隊

中聯辦和港澳辦近期表態支持修訂《逃犯條例》，中聯辦主任王志民昨日更會見在港人大代表和政協常委，呼籲支持修例，自由黨榮譽主席田北俊今日（18日）在港台節目《星期六問責》上估計，草案一旦直上大會表決，相信建制派屆時一定會全部歸隊。

葉國謙認為，中聯辦表達關注，是因應近期有立法會議員到美國「請示」。（資料圖片／林若勤攝）

在節目上，主持先問自由黨會否歸隊支持修例，田北俊指出，自由黨會提出追溯期和最高刑罰的修訂，若修訂獲通過，自由黨便會支持草案。但他其後又指，政府絕對有權將草案提上大會三讀，不用詳細審議法案條例，「既然講到咁硬任務、港澳辦出聲、中聯辦又出聲，我相信香港建制派到時一定會全部歸隊，投票贊成」。

葉國謙：不明白外國為何參與這麼多

行政會議成員兼全國人大代表葉國謙在節目上分析，中聯辦表達關注，是因應近期有立法會議員到美國「請示」，他不明白外國為何參與這麼多，他稱明白反對修例的主要意見是內地執法和法治未如香港完善，但將此問題無限擴大，繼而反對條例，內地便在此方面有角色，故中央今次表達屬合適。

王志民會見人大和政協，要求支持修訂《逃犯條例》。（資料圖片／李澤彤攝）

建制派謝偉俊提出成立專責委員會解決法案委員會「雙胞」爭議，田北俊和葉國謙同樣此做法覺得沒意思，田北俊指假設所有議員報名加入專責委員會，屆時依然由最資深的民主黨涂謹申先主持會議，葉國謙坦言「如果專責委員會成立得到，點解唔可以成立法案委員會。」