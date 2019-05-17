【逃犯條例】極速響應中聯辦呼籲　建制派明起全港擺街站撐修例

《逃犯條例》修訂爭議不僅在港鬧得沸沸揚揚，同時亦引起國際關注，英、美、加拿大等地已先後表達對修例的關注。多名泛民前立法會議員組成的「反對修例美加團」正在美國，先後會見美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、眾議院議長佩洛西及民主、共和兩黨議員，以及總統亞洲事務副助理兼亞洲事務高級主管博明（Matt Pottinger）會晤，談論修例。 正當政府準備將逃犯條例修訂草案直上大會之際，中聯辦今午(17日)急召數十名港區全國人大代表及政協委員會面，下達「修例一定要成功通過」的訊息，呼籲人大政協團結一致，支持特區政府依法修改逃犯條例。《香港01》向多名今午有份出席的人士查詢，有政協表示，席間王志民對有政圈人士到海外，與其他國家政界人士商談《逃犯條例》修例內容，感到強烈不滿。 而保公義撐修例大聯盟亦極速響應王志民的呼籲，今日傍晚即發出採訪通知，指大聯盟將於明天（18日）下午開始，於港島、九龍和新界的主要地區擺設街站，稱要讓廣大市民對條例修訂有更多了解，並發動更多的市民加入網上聯署支持行動。

林大輝稱，王志民認為有政圈人士就修例向西方國家商談，對此表示強烈不滿及不應該。(梁鵬威攝)

有份出席的全國政協委員林大輝指，以他理解，王志民認為《逃犯條例》修例有迫切性，以及是需要、必須及正確，又解釋坊間對修例的好處作出解釋。他指，王志民認為有政圈人士就修例向西方國家商談，對此表示強烈不滿及不應該。

港區人大代表陳勇會後引述王志民說，香港和內地都分別能與多個地區簽訂司法互助協議，沒理由自己國家內做不到。陳勇批評，有人想搞亂香港，呼籲建制派團结，「不要給人家分化」。

另一名出席的全國政協前常委劉漢銓亦指，以他理解，王志民強調修例是由香港特區政府主導，對中央主導一說直言「沒有此事」，反而港澳辦及中聯辦有責任，支持特區政府依法施政。

據了解，他又諷刺美國等外國評論《逃犯條例》，反問他們「究竟是誰擾亂？他們是否愛香港？多謝他們如此關心香港。」此外，據指王志民在會面中講述例子，像一地兩檢也被妖魔化，但是通過了，市民覺得完全沒問題，「反對派也就無話可說了」。有與會者稱，王志民又為建制派和港人分析，這是大國的戰略博弈，講清楚誰親誰疏，不做外國力量的棋子，祇有緊緊依靠自己的國家才能夠安身立命，香港才有未來的發展。

下午王志民向人大、政協下達指導思想，建制陣營晚上即有行動。由全國政協委員黃英豪擔任召集人的保公義撐修例大聯盟，傍晚向傳媒發出採取通知，指大聯盟將於明天（18日）下午開始，於港島、九龍和新界的主要地區擺設街站，稱要讓廣大市民對條例修訂有更多了解，並發動更多的市民加入網上聯署支持行動。

翻查資料，建制派動員在全港擺街站，已經要數到2014年保普選、反佔中的行動。北京對支持修例的動員規模，由此可見一斑。

劉漢銓稱以他理解，修例是由香港特區政府主導，對中央主導一說直言「沒有此事」。(梁鵬威攝)

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