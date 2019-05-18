【逃犯條例】逾400名建測界人表憂慮　選委批謝偉銓徵意見不全面

逾400名建築、測量、都市規劃及園境界從業員聯署表達對《逃犯條例》表示深切憂慮，有建測界選委批評，建測界議員謝偉銓將透過小型茶聚收集意見，做法並不全面，要求改用客觀科學的諮詢方式展示業界專業。

謝偉銓被選委批評，收集意見的方法不全面。（資料圖片／林若勤攝）

上月向謝偉銓發信後，有2016年選舉委員會建測量界界別分組選舉委員今日發新聞稿指，至今還未收到回覆，另外，於4月30日開始，將公開信開放給業界從業員參與聯署至今，已有逾400 人參與聯署，表達對《逃犯條例》深切憂慮，要求謝偉銓議員以客觀科學的方式諮詢選民對政府修訂《逃犯條例》的意見，並據此作為日後於立法會投票的基礎。

發新聞稿的選委表示，在社交媒體得知謝偉銓只以電郵收集對《逃犯條例》之意見，並計劃在下星期舉行一個「用意不明」的40人小型茶聚。選委認為，對於數萬個從業員來說，以上的意見收集方法並不全面，而且收集的意見難以量化，公信力亦會受到質疑。選委指出，業界對於社會重大事件，以往亦有邀請獨立民調機構進行民調的先例，而《逃犯條例》修訂影響深遠，他們認為一個客觀科學的諮詢方式，才可以得出一個有代表性的結果，並向社會大眾展示業界專業、無私、公正的一面。

選委又認為，修例衝擊香港和業界，令人權失去保障，法治倒退，他們呼籲行政長官林鄭月娥，順應民意，擱置《逃犯條例》修訂，以保障香港市民的權益。