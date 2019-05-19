【大鼠肝炎】何栢良憂社區隱藏更多感染個案　病毒有人傳人風險

香港至今錄得5宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，當中3宗新增個案於今年發現，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，擔心確診個案僅為冰山一角，社區可能有更多感染個案。他續稱，現時檢驗病毒性肝炎的試劑，難以驗出患者感染大鼠戊型肝炎，有個案接受多次化驗，仍未能驗出病毒。他又指，病毒有人傳人的風險。

何栢良擔心確診個案僅為冰山一角。（資料圖片）

全球現時錄得6宗大鼠戊型肝炎個案，當中5宗於香港發現。何栢良今日（19日）出席商台節目「政好星期天」時表示，香港今年密集式發現三宗新增大鼠戊型肝炎病例，擔確診個案僅為冰山一角，直言：「每個個案背後可能有2宗（個案），甚至10宗」。

何栢良指，現時本港其中一個案，患者為接受過腎臟移植病人，經過多次檢驗後，都無法驗出大鼠戊型肝炎病毒。他指出，現時檢驗毒病的試劑，難以驗出該病毒，即使受感染者求診，醫生都難以察覺，尤其如果病情輕微，病人需到衛生署化驗所，或瑪麗醫院方可驗出是否感染該病毒。

大鼠戊型肝炎爆發，廣州鼠王來港捕鼠。深水埗一隻手掌般大老鼠，誤入捕鼠盒無法逃離。（余俊亮攝）

老鼠傳人的風險 高於人傳人

何栢良又稱，病毒有可能人傳人，感染者的血液、糞便，都會有相關病毒，假如患者不注重衛生，他人不慎接觸到其糞便；又或患者前往捐血，都有可能令病毒轉為人傳人。不過他補充，由老鼠傳人的風險，始終高於人傳人。

病徵：眼白變黃、尿色呈茶色、食慾下降、發燒

至於病徵方面，何栢良表示，大鼠戊型肝炎與其他肝炎相近，感染者會可能會出現眼白變黃、尿色呈茶色、食慾下降、發燒等。他又指，孕婦、蠶豆症患者、曾接受肝臟移植的人士等，都屬較高危，感染後有機會致命。

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