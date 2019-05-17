【大鼠肝炎爆發】防治鼠患　張建宗：下周一起全城清潔三個月　

政務司司長張建宗今（17日）出席防治蟲鼠督導委員會特別會議，食物及衞生局、教育局、發展局及二十一個政府部門及機構均派代表出席。張建宗會後表示，本港近日錄得三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，各相關決策局和部門在其管轄範圍內應做好滅鼠工作，改善環境衞生，防治鼠患。他並宣布，將於下周一（20日）起推展全城清潔，為期三個月，並會與各區合作，針對衞生黑點和重點範疇，加強滅鼠和防鼠。

政務司司長張建宗（左八）今日出席防治蟲鼠督導委員會特別會議。 （政府新聞處圖片）

張建宗今出席防治蟲鼠督導委員會特別會議，與各相關決策局、部門和機構討論在全港加強防治鼠患工作，會議由署理食物及衞生局局長徐德義主持，共有三個決策局、二十一個政府部門及機構的代表出席。

張建宗指，政府各部門將於下周一起，聯合在其管轄範疇內進行全城清潔，為期三個月，特別針對重點範圍包括後巷、屋苑、食肆及街市等，加強滅鼠和防鼠。他強調部門協作的重要性，並指政府會持續投放資源，把工作做好。

政府將於下周一起進行全城清潔，為期三個月，以防治鼠患。 （資料圖片／余俊亮攝）

食環署針對食肆在後巷處理食物及清洗器具

對於滅鼠，政府各部門各有分工。房屋署除了已在九個公共屋邨開展目標小區滅鼠計劃外，亦會將計劃擴展至更多公共屋邨。民政事務總署會與物業管理公司及不同持份者加強聯繫，透過地區宣傳，提高市民對保持個人和環境衞生的意識。路政署就會在鼠患較嚴重的後巷進行改善工程，例如堵塞鼠洞及改善路面情況。



食環署會聯同有關部門，在有鼠患出現的地點加強防鼠和滅鼠工作，並進行相關宣傳教育。為期八星期的目標小區滅鼠行動已於本月6日開展，該署已加強目標區域的街道和後巷的潔淨服務，和街市及小販市場的清潔工作，以保持環境衞生。食環署亦針對食肆在後巷處理食物、清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物（包括在凌晨違法棄置袋裝垃圾）等情況，將於下周一展開為期五個星期的特別行動，進一步提高食肆負責人的防治鼠患意識及加強執法。

張建宗強調部門協作的重要性，並指政府會持續投放資源，把工作做好。 （資料圖片）

徐德義提醒市民應保持良好的個人及環境衞生，以及注意食物衞生，預防鼠傳疾病，例如在居住環境中除去可供如老鼠作為食物或巢穴的源頭，妥善儲存食物於有蓋的容器內，並小心貯存及處理寵物的食物，避免成為老鼠的食物；丟棄的垃圾及廚餘應放在有蓋垃圾桶，並須每天清理；保持地方清潔，特別是垃圾房和樓梯清潔，避免堆積雜物。