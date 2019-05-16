【大鼠肝炎爆發】陳肇始：已召跨部門會議商討對策　絕不掉以輕心

本港近日再增三宗罕見的人類感染大鼠戊型肝炎個案，令個案宗數累計增至五宗，該病毒的傳播途徑至今仍然未明。 食物及衞生局局長陳肇始發表網誌稱高度關注事件，又強調政府不會掉以輕心，今日（16日）已召開跨部門會議，與食環署及衞生署人員商討對策，並聽取專家意見，希望盡快確定病毒傳播途徑。 她指政府重視滅鼠工作，連日來已派員到三名患者居住的南區、九龍城區及屯門區內巡視，並提供防鼠建議。

圖為陳肇始到訪沙田美林邨視察地區主導行動計劃下的「小區滅鼠行動」的執行情況。（食物及衞生局局長網誌圖片）

食物及衞生局局長陳肇始在網誌中提及，政府高度關注新增三宗人類染大鼠戊肝個案，今日與食環署及衞生署人員開跨部門會議商討對策，並聽取專家對防治鼠患的意見。她透露衞生防護中心正進行流行病學調查，並徵詢傳染病專家的意見，希望盡早確定有關感染的源頭及途徑。

陳肇始稱，食環署連日來已派人員到三名病人居住的南區、九龍城區及屯門區內，聯同當區區議員、物業管理公司代表等巡視，並就防治鼠患提供專業意見及技術指導，以及加強宣傳教育工作。

關注公屋鼠患 特別為房署人員提供防治鼠患訓練

網誌亦提及，食環署一直有進行防治鼠患的工作，除了每年有兩期恆常滅鼠運動外，今年5月和11月亦在全港展開兩輪為期八星期的目標小區滅鼠行動。此外，基於公共屋邨鼠患的關注，食環署會聯同房屋署人員視察公共屋邨的鼠患情況，亦有為房屋署人員提供防治鼠患的專業訓練以協助房屋署深化防治鼠患的工作。

已試用人工智能監察老鼠活躍度 正評估技術可行性

陳肇始指，食環署正研究以夜視或熱能探測鏡頭攝取錄像，配以人工智能技術，監察老鼠活動的活躍程度，以便採取針對性的滅鼠行動，並在今年上半年進行試驗，評估技術的可行性和成效，以期盡快制訂切實可行而又高效的針對性滅鼠方法和行動。

食物及衞生局局長陳肇始教授（右四）今日）召開跨部門會議，聽取衞生署報告三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案跟進情況，以及食物環境衞生署匯報滅鼠工作進度。（政府新聞處圖片）

傳染病專家袁國勇有出席政府跨部門會議

食物及衞生局晚上公布，發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎的香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，亦有參與該跨部門會議，並提供專家意見。會上陳肇始聽取衞生署報告新增三宗人類感染大鼠戊型肝炎個案跟進情況，以及食物環境衞生署匯報滅鼠工作進度。

衞生防護中心亦會發信提醒本港醫生和醫院，留意大鼠戊型肝炎的最新情況，並增加化驗次數以加強監測。