【大鼠肝炎】何栢良指正與政府合作捕鼠　了解病毒普遍程度

香港早前確診3宗大鼠戊型肝炎個案，社會憂慮鼠患危害健康。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，港大正與政府合作，捕捉老鼠檢驗，確認本地大鼠戊型肝炎的普遍程度。他又提醒，市民、政府都有責任保持清潔，如目睹老鼠不應「扮鴕鳥」，盡力杜絕鼠患。

大鼠戊型肝炎爆發，廣州鼠王來港捕鼠。深水埗一隻手掌般大老鼠，誤入捕鼠盒無法逃離。（余俊亮攝）

何栢良於商台節目「政好星期天」表示，內地在數年前，曾捕捉老鼠檢驗，發現在部分省份，老鼠帶有大鼠戊型肝炎病毒的普遍程度，可高達六成。他續指，港大正與食環署合作捕鼠，尤其是針對現有感染者的居住地區，了解病毒在香港的普遍程度。他又稱，在街邊、坑渠出現的老鼠，都有可能帶有該病毒。

對於如何防範大鼠戊型肝炎病毒，何栢良表示，市民應先從個人層面出發，注重個人及家居衛生，假如日間在窗外目睹有老鼠出現，晚間時老鼠就可能於屋內活動，然後與餐具、杯、食物等接觸。他提醒市民注重衛生，使用餐具前應加以清洗，並要將食物妥善收藏，因老鼠可能咬穿包裝。

何栢良指，部分食肆衛生意識差，營業前食材可能隨意置於地上數小時，期間或有老鼠觸碰。他促請，社會各界包括政府，不要「扮鴕鳥」，要盡力杜絕鼠患，如在街上目睹老鼠，要向食環署舉報，不能輕視問題，否則病毒可能在社區爆發。