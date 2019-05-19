香園圍公路5.26通車　黃偉綸：促進兩地聯繫、有利經濟民生

造價約250億元的香園圍公路將於本月26日早上8時正式通車，發展局局長黃偉綸今（19日）在網誌指，該大型基建能順利完成感到「很高興」，通車後由粉嶺公路近九龍坑駛往蓮麻坑路近香園圍一帶，車程由原本約24分鐘，縮減至8分鐘。他表示，通車後，公路即可改善北區交通，長遠亦可促進香港與內地的聯繫，有利經濟民生。他又提醒駕駛人士留意道路交通標誌及指示牌，小心駕駛。

沙頭角公路交匯處。（政府新聞處提供）

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現時港深邊界共有6個陸路口岸，建造中的蓮塘／香園圍口岸，是港深邊界第7個陸路口岸，除口岸大樓外，港深兩地分別建造連接路，將新口岸接駁至本身的公路網絡。香港方面的連接路名為「香園圍公路」，全長11公里，是一條雙程雙線分隔的行車道。當中，隧道段、即龍山隧道和長山隧道總長約5.5公里，其餘路段為高架橋和地面道路。沿途設有4個交匯處，分別接駁粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋地區道路和蓮麻坑路。

土木工程拓展署總工程師葉鴻平表示，通車後，沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶居民可方便往來上水、大埔、九龍等地區，而由粉嶺公路近九龍坑駛往蓮麻坑路近香園圍一帶，車程將由原本約24分鐘，縮減至8分鐘。葉鴻平預料現時使用沙頭角公路、坪輋路的部分車流，將會改經香園圍公路進出粉嶺公路，有效紓緩沙頭角及打鼓嶺道路的繁忙狀況，改善北區交通。此外，配合香園圍口岸的開通，可加強跨境客運和貨運交通，是香港融入大灣區發展其中一項跨境交通基建。

工程團隊採用直徑達14.1米、重達3 200噸的隧道鑽挖機，是本港歷來採用最大型的土壓平衡隧道鑽挖機。（政府新聞處提供）

高級工程師陳子明則指，4個交匯處中，最大型為粉嶺公路交匯處，工程團隊要在繁忙的粉嶺公路和東鐵綫的上空興建橋樑，就只能在深夜時分，每晚凌晨約兩小時時段內，分階段進行工程，以免影響北區居民日常出行。此外，公路的主要路段、全長4.8公里的龍山隧道，為本港最長的陸上行車隧道，超過現時長約4公里的大老山隧道。陳子明表示，工程團隊首次採用直徑達14.1米、重達3,200噸的隧道鑽挖機，是本港歷來採用最大型的土壓平衡隧道鑽挖機。

高級工程師梁以邦說，為配合土質，龍山隧道主要使用爆破和鑽挖兩種方式建造。鑽挖工程於2015年底展開，工程人員利用大型鑽挖機，從隧道北面入口鑽挖南行管道，在完成南行隧道鑽挖段後，承建商於流水響工地，以爆破方式開挖一個地下洞穴，讓鑽挖機在洞內調頭，展開北行管道的挖掘工程，既節省成本及縮短施工時間。