展翅青見招聘日　逾千六空缺月薪達1.7萬　「達哥」分享上位之路

勞工處將於周四（5月23日），舉辦「青年搵工日@展翅青見計劃」招聘日，對象為15至24歲副學位或以下的離校青年人。招聘會共有28間機構參與，包括酒店、銀行、旅遊、電影、零售、餐飲、電訊服務、公用事業、物業管理、醫療服務等，提供超過1600個適合青年人的全職及兼職在職培訓職位空缺，大部分全職職位的月薪介乎11,000元至17,000元。

28個參與招聘會的機構包括酒店、銀行、旅遊、電影、零售、餐飲、電訊服務、公用事業、物業管理、醫療服務等，提供超過1600個適合青年人的全職及兼職在職培訓職位空缺；而參與的機構將於會場設攤位作即場招聘。

有關的職位空缺種類廣泛，包括咖啡調配員、銀行櫃位服務主任、店舖見習經理、醫護助理、遊樂設施服務大使、商場營運主任及通訊系統技工等；而大部分全職職位的月薪介乎11,000元至17,000元，歡迎15至24歲，學歷在副學位或以下的求職者申請，無相關學歷及工作經驗者亦可應徵。求職者可即場遞交申請，有機會即場被邀面試。

「青年搵工日@展翅青見計劃」招聘日詳情：

時間：5月23日；上午11時至下午6時 地點：灣仔莊士敦道111號灣仔修頓室內場館 職位空缺：逾1600個全職及兼職在職培訓職位 月薪：全職介乎11,000至17,000元

另外，主辦單位亦邀請網絡紅人「達哥」（林慧韡）與參加者分享他將興趣發展成事業的經歷，勉勵青年把握機會，實踐理想。