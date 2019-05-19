羅致光料本港未來「再再婚」家庭會與日俱增　籲留意支援服務

勞福局局長羅致光指，本港未來要特別考慮加強支援跨境家庭以及混合式家庭。他指，跨境婚姻在過往起了不少變化，近年在本港註冊的婚姻，有三分之一是跨境婚姻，惟因未來十年愈來愈多家庭選擇於內地團聚，特別是香港的妻子到內地與丈夫團聚，單程證的需求會逐步減少。 至於混合式家庭，他預料由於再婚數字上升，加上再婚後再婚便有機會組成「混合式家庭」，數目有上升的可能，甚至會出現類似外國趨勢的「再再婚」可能會與日俱增。

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羅致光指，理想的家庭，既是一個安樂窩，也是一個避風港，每一個成員開心的時候可以分享，不愉快的時候可以互相扶持；不過，家庭亦面對不少壓力，未來要考慮加強支援跨境家庭及混合式家庭。

跨境家庭主要由跨境婚姻所產生，雖然跨境婚姻在香港不是新事物，但模式在過往起了不少變化，至近年在香港註冊的婚姻，有三分之一是跨境婚姻。跨境婚姻會帶來育兒的挑戰，不論是團聚時的適應或是離婚時的安排，亦會面對更大壓力。不過，近年跨境婚姻現象的變化，亦可能會為未來的人口政策帶來挑戰。

跨境家庭到內地團聚 有可能影響本港較早出現人口減少

本港的跨境婚姻模式由80年代絕大部分跨境婚姻都是香港男性回到內地結婚，其後絕大部分家庭都在香港團聚，至近年，香港女性與內地男性結婚的比例不斷上升，在香港註冊的婚姻計算，2017年的跨境婚姻中，三成是香港女性與內地男性結婚。由於愈來愈多家庭選擇於內地團聚，特別是香港的妻子到內地與丈夫團聚，再加上近期有關香港居民領取內地居住證的各種優化安排，將會大大減少到香港家庭團聚的個案，單程證的需求會逐步減少。這有可能令香港早於較早前估計的2043年出現人口減少。

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至於「混合式家庭」，即由配偶雙方或配偶之一因再婚而重新組成的家庭，而子女之中最少一名是配偶之一的前妻或與前夫所生的子女，而與自己沒有血緣關係。

料本港未來「再再婚」家庭會與日俱增

他指，再婚家庭（stepfamilies）在香港已很常見，「混合式家庭」則是一個較新的現象，亦由於再婚數字上升，加上再婚後再婚便有機會組成「混合式家庭」從其他統計數字的趨勢觀察，可以估計「混合式家庭」數目上升的可能。隨本港離婚數字上升，在2017年香港登記婚姻的新郎新娘中，四分之一是再婚的，末來「再再婚」亦只會與日俱增。