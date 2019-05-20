【非洲豬瘟】鮮豬肉復售　肉檔排長龍　市民花600元買一星期肉量

上水屠房因有豬隻樣本被驗出帶非洲豬瘟病毒後，連同荃灣屠房同時停運逾一星期，市面鮮豬肉絕跡。屠房昨日（19日）重新入豬，今早（20日）開始有新鮮豬肉應市。 《香港01》記者今日（20日）到九龍城街市巡視，大約有7、8間豬肉檔已經開始重售豬肉。一間專售本地豬肉的肉檔從早上9點半起就一直大排長龍；有熟客更是一次過買足一星期的肉量，花了約630元。

今早（20日）開始有新鮮豬肉應市，有肉檔從早上9點半起一直大排長龍。（袁澍攝）

馮太花了630元購買鮮豬肉。（譚威權攝）

記者甫一到九龍城街市，就見到一間名叫「小田田本地豬」門口大排長龍。住在附近的馮太一次過買足630元豬肉和豬骨，她表示，家裏有三個小朋友，這次買足一周的肉，回家打算煲湯給小朋友吃。

另一名市民王太大約10點半來到肉檔，她帶同菲傭一起來採購豬肉，打算購買豬肉回家包水餃吃。她表示，今天豬肉價格較貴，但已經一個星期沒有吃到新鮮豬肉，所以不會太介意價格。

黃太表示，因為入貨價錢都貴一倍，「賣曬全檯豬肉都會收唔番個本！」（譚威權攝）

今早（20日）開始有新鮮豬肉應市，有肉檔一直大排長龍。（袁澍攝）

陸記肉檔老闆黃太透露，因為做開熟客，今天客流量沒有明顯增加，但是多了不少新面孔，早幾日一直有熟客來問何時有新鮮豬肉買，但形容自己「好唔開心」，進貨時，買手不僅「求其應付」，並且價格也漲了一倍左右，「平時千五蚊一擔（100斤），今日3000蚊！」

豬檔：來貨貴但不敢加價太多 賣曬都回不了本

黃太表示，因為都是熟客來買，所以加價方面只漲一成左右，例如豬骨大約55元一斤，豬腩肉60元一斤，但因為入貨價錢都貴一倍，「賣曬全檯豬肉都會收唔番個本！」

另外受到上水屠房關閉影響的牛肉檔老闆曾先生表示，入貨量和價格都沒有太大變化，因此亦沒有漲價，牛肉價格仍在88元至138元一斤，客流量就多了兩成。