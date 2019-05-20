【逃犯條例】郭卓堅指政府修例涉違憲　入稟告林鄭及李家超

政府的《逃犯條例》修訂建議引起爭議，而有「「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，今(20日)就修訂入稟高等法院，申請司法覆核。他指移交逃犯至外國，屬外交行為。而根據《基本法》香港的外交行為由中央管轄，因此政府的修訂是違憲。

郭卓堅（左二）就《逃犯條例》申請司法覆核。（朱棨新攝）

申請人為郭卓堅，答辯人為行政長官林鄭月娥和保安局局長李家超。

質疑法院無外交管轄權

郭卓堅在入稟狀中指，根據《基本法》第13條，香港的外交行為由中央管轄；同時根據《基本法》第19條，本港法院對外交無管轄權。郭認為移交逃犯至外國，應是外交行為。而政府一直稱移交逃犯前，先由法院把關。他質疑法院對外交並無管轄權，法院如何把關。

入稟狀續指，政府的修訂是不切實際，並且不尊重中央和基本法》。他要求法庭頒令，政府提出對《逃犯條例》修訂，是違反《基本法》。

上周曾就入稟告立法會秘書處

郭亦曾就《逃犯條例》相關事宜告上法庭，他上周二（14日）曾入稟，指立法會審議《逃犯條例》修訂時，立法會秘書處接納以書面傳閱方式，要求撤換原本主持的民主黨涂謹申，並改由建制陣營的石禮謙任主席。郭認為立法會秘書長陳維安處理手法屬違法，求法庭撤回有關決定。

案件編號：HCAL1337/2019