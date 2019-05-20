沙中線局部通車？大圍至鑽石山6月「終極」試車 　擬飛站抵土瓜灣

港鐵沙中線紅磡站自去年起屢爆醜聞，導致原訂今年中通車的屯馬線（即大圍至紅磡段）存有變數。《香港01》早前報道，港鐵初步擬定局部通車至鑽石山站。消息人士日前再向《香港01》透露，港鐵計劃6月開始，不間斷試車行走來往大圍至鑽石山站，相關試車料進行一至兩個月，之後港鐵會將試行數據呈交予政府審批，如試車順利，最快今年內能局部通車。 此外，港鐵為希望開通更多屯馬線車站，初擬提供額外「穿梭列車」（Shuttle Train）服務，由鑽石山站直達土瓜灣站，中途不停啓德及宋皇臺站，惟一小時僅得三、四班車運作載客。

沙中線紅磡站工程屢傳出醜聞，去年被指有鋼筋接駁涉造假。（資料圖片）

港鐵沙中線紅磡站自去年起被指鋼筋接駁涉造假，政府其後再自爆紅磡站北面、南面連接隧道以及列車停放處缺失施工紀錄及擅改圖則，紅磡站獨立調查委員會本月27日將再次召開聆訊調查事件，而屯馬線亦因紅磡站種種工程問題，導致原訂今年中通車的目標有機會觸礁。

雖然全線通車機會不高，但港鐵或採局部通車方式，先開通部份車站。《香港01》早前報道，港鐵初步擬定局部通車至鑽石山站，且發現該站通往屯馬線大堂通道入口的圍板經已拆卸，大堂設施包括指示牌、洗手間、升降機及出入口等亦準備就緒。

港鐵為希望開通更多車站，擬提供額外「穿梭列車」（Shuttle Train）服務，由鑽石山站直達土瓜灣站。（資料圖片）

不間斷試車至少90日 倘行車暢順通車有望

近日，消息人士再向《香港01》透露，港鐵將於6月不間斷試車，由大圍站出發、途經顯徑往鑽石山站，預計列車由大圍站行駛至顯徑僅需時1分鐘，而顯徑駛至鑽石山站則預計需時8分鐘。而有關的試車程序，被視為局部通車前的「終極」試車。

消息人士解釋，根據《鐵路安全規則》，所有新鐵路線開通前均會不間斷至少試行車90日，一方面可令車務前線職員熟悉行駛路線（Route Familiar），同時亦會將相關試行車的數據呈交予政府審批。倘行車暢順並得到政府首肯，相信今年內局部通車有望。

「屯馬線」由一端去到另一端，需時約70分鐘。（資料圖片）

受紅磡站拖累 列車或需「飛站」至土瓜灣

同時，為「安撫」苦等沙中線通車多時的沿線居民，消息指，港鐵初步計劃額外提供穿梭列車服務，以不停站形式，「飛站」來往鑽石山站至土瓜灣站，惟穿梭列車只提供有限度服務，預計一小時僅有三至四班列車。而港鐵行政總裁金澤培早前曾指，希望局部通車日期「愈快愈好、(車站)愈開得多愈好」。

至於穿梭列車為何未有停靠啟德及宋皇臺，需要「飛站」？消息人士續指，自紅磡站醜聞被揭發，啟德及宋皇臺站的土木工程因而暫停，故現時站內的基建設施均未完善；而局部通車亦未有涵蓋何文田站，基於該站的信號分區受紅磡站控制，故紅磡站工程直接影響何文田站開通。

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運房局回覆《香港01》：港鐵正研究各種通車方案

運房局回覆《香港01》表示，港鐵正應政府的要求，研究沙中線東西走廊局部通車的可行性和不同的方案。有關方案需考慮局部啟用鐵路路段的技術可行性、鐵路系統的運載力、訊號系統的改動及路面交通的配合等因素，現階段未有任何決定。當局會繼續積極與港鐵探討，並適時作出決定，將以實質可行性和鐵路營運安全為優先考慮。

至於港鐵回覆《香港01》時，亦未正面回應局部通車問題，只表示沙中綫全線或局部開通，要視乎紅磡站及相連結構的核實情況，有關範圍已納入調查委員會進一步的調查，而屯馬綫其他車站記錄的核實工作亦進行中。此外，港鐵亦需要考慮一連串包括改動信號系統等技術因素，因此，就開通時間以至局部開通與否，現時暫未能有所定論。