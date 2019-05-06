【沙中線】檢測表格缺失開初步聆訊　吹哨者中科不列作涉事方

港鐵沙中線紅磡站接連傳出工程問題，今年初政府｢自爆｣有三處地方工程紀錄缺失，更有鋼筋接駁方法被擅自改動。特首林鄭月娥早前批准擴大沙中線調查委員會的調查範圍徹查，委員會今日﹙6日﹚召開初步聆訊。 代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott表示，本月27日將展開實質聆訊直至6月19日。原本政府將委員會提交最終報告的限期設於8月30日，不過委員會主席夏正民透露，由於港鐵6月底提交全面評估策略報告，委員會之後或需於9、10月再度開庭審視，最終報告或可能要延至11月才能提交。另外，被視為｢吹哨者｣的分判商中科，並不屬是次聆訊的涉事方。

沙中線紅磡站屢被揭工程出問題。(資料圖片)

今年初政府｢自爆｣指，紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處，合共有逾六成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失；另外，部分由鋼筋搭接的接駁位置亦擅改為螺絲帽連接。

中科不列作是次聆訊涉事方

Ian Pennicott今早在庭上表示，是次延伸聆訊的涉事方與之前不同，當中並不包括工程顧問阿特金斯、承建商盈發地基，以及被視為紅磡站工程醜聞｢吹哨者｣的中科興業。中科本身在上述位置中負責落石屎，而其他石屎商亦不涉是次聆訊。Ian Pennicott又稱，是次聆訊涉及6方證人，會依照次序傳召包括泛迅、政府、運基、永光、禮頓，以及港鐵，預料會傳召30至35名證人。

Ian Pennicott表示，是次延伸聆訊的涉事方與之前不同，當中並不包括落石屎工序的分判商中科。(資料圖片)

泛迅因財政問題未有委聘律師

在各涉事方中，今日唯獨泛迅未有代表律師到場。Ian Pennicott表示，泛迅由於財政問題，未有委聘代表律師參與聆訊，委員會會向泛迅收集證人供詞。

委員會最終報告或延至11月交

另外，港鐵早前已完成第二階段的檢驗鋼筋，正就紅磡站問題展開全面評估策略，並將於6月30日呈交報告。而政府在擴大委員會調查範圍後，將委員會提交終極報告的限期設至8月30日。不過夏正民表示，委員會之後或需傳召專家證人尋求意見，亦可能需審視港鐵的全面策略評估報告，因而再召開聆訊。他續稱，由於7、8月為暑假，較難以召開聆訊，故有可能待至9至10月，因此委員會向政府提交的最終報告或要延至11月。不過他強調，實際安排有待確認，難以預料之後發展。

林鄭月娥會同行政會議於2月19日，公布批准調查委員會擴大職權範圍，即紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處的建造工程，調查與紥鐵工程或混凝土工程相關的任何問題、情況，包括但不限於任何未有為該等工程妥當地進行巡查、監督或備存文件紀錄的情況，以及未有為物料妥當測試並記錄的情況等，箇中原因及是否已採取糾正措施等。