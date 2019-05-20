【走塑】美心西餅及東海堂即日起停止主動派切餅膠刀、麵包袋

俗稱「膠袋徵費」的《塑膠購物袋環保徵費計劃》邁向十年，但麵包袋濫派問題嚴重，「袋中袋」情況多年來未解決。美心集團今日（20日）宣布，旗下的美心西餅及東海堂全線分店即日起不會主動提供切餅膠刀、塑膠餐具及額外膠袋；至於塑膠生日牌，客人於訂購蛋糕時，可選擇訂製朱古力牌代替。 環保團體表示歡迎，期望其他麵包店共同減用即棄塑膠。

下美心西餅及東海堂全線分店即日起不會主動提供額外膠袋。（資料圖片）

本港2017年麵包袋棄置量逾2.67億個，在堆填區膠袋排名榜中位列第三，總棄置量更是超市、便利店、健康護理和化妝品店總和的兩倍多。《香港01》早前巡視本港多間連鎖麵包店，發現大部份麵包已預先獨立包裝，前線員工亦順手把已有包裝的麵包再放入手挽膠袋。

麵包以獨立包裝出售的美心西餅及東海堂發新聞稿指，全線分店即日起不會主動提供切餅膠刀、塑膠餐具用品及額外膠袋，只會因應顧客需要下提供。美心集團解釋， 此舉是由於塑膠問題日益嚴重，美心集團冀在顧客需要及環境保護之間取得平衡，減低非必要的即棄塑膠使用量，減輕對環境的影響。

↓↓↓麵包店膠袋使用情況↓↓↓

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朱古力牌代替塑膠生日牌

美心又指，大部分客人購買蛋糕或甜品後，與親友在家中或餐廳享用，會使用可重用的切餅刀及餐具；為減低浪費，美心西餅及東海堂不主動派發切餅膠刀及塑膠餐具。客人訂購蛋糕時，亦可選擇訂製朱古力牌，代替塑膠生日牌。此外，全線分店不會主動派發額外膠袋，而大部分美心西餅及東海堂的蛋糕紙盒已採用手挽設計，方便攜帶，毋須使用額外膠袋。

環保團體綠惜地球表示歡迎，認為美心作為全港最大的麵包連鎖集團，此舉能起示範作用，亦期待其他麵包店跟進，共同減用即棄塑膠。綠惜地球又期望，政府稍後檢討實施十年的購物膠袋收費時，應收緊現時麵包膠袋的豁免安排，把平口袋、半密封膠袋納入管制，以壓抑麵包購物膠袋棄置量居高不下的情況。