物監局附屬法例出爐　1500伙以上屋苑須3名物業管理持牌人

物業管理業監管局今日(20日)宣布，將於立法會休會前提交與發牌相關的附屬法例，並採用先訂立後審議方式生效。 監管局主席謝偉銓表示，物業管理公司倘管理1500伙或以下單位，須有兩名持牌人；而1500伙至3000伙，則須至少3名持牌人，其後再按單位數目比例增加持牌人數目。

物業管理公司倘管理1500伙或以下單位，須有兩名持牌人；而1500至3000伙，則須至少3名持牌人。（資料圖片）

物監局指，《物業管理服務》附屬法例已擬定，當中涉及最重要的發牌制度。局方指，物管服務可分為七類，分別是管理、清潔、維修、財務管理、設施管理、人力資源管理、法律服務，倘物管公司提供多於上述一項服務，物管公司便須有持牌人。

主席謝偉銓指，持牌人可分兩級，第一級持牌人須有專業資格，例如指定學位學歷及專業團體會員，而第二級則是文憑及副學位等學歷，在提交申請前的8年內，須至少4年本地物管工作經驗等。

物業管理監管局主席謝偉透露，物監局已初步擬定牌費，其中經理級牌費每年1200元，而主任級則是400元，物管公司則是6000元。（梁德倫攝）

謝偉銓指，管理1500伙或以下的物管公司，須有至少一名一級持牌人和一名二級持牌人；而1501至3000伙，則須有一名一級持牌人及兩名二級持牌人。伙數更多的物管公司，其法定要求的持牌人數目便按1501至3000伙單位的比例遞增。

至於由業主自己管理的屋苑，1500伙以下並不需要持牌人，而1500伙以上及涉及多於一類物管服務便需有持牌人。

各類牌費每年400至6000元

他又透露，初步已擬定牌費，其中經理級牌費每年1200元，而主任級則是400元，物管公司則是6000元，「所以好似1500伙屋苑咁，牌費每年係7000多元，即使全部轉嫁去住戶，大家每個月管理費嘅加幅，都唔會多過一元。」他又指，會設有為期三年的過渡期，並期望今年底至明年初正式實施發牌制度。