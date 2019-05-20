港鐵、機管局疑拒出國泰兩男拖手廣告　國泰：支持多元共融

國泰近日推出一系列廣告，其中一款海報，主角是一對拖手中的男士，引起反同性戀組織性傾向條例家校關注組不滿。有傳媒今日（20日）報道指機管局及港鐵都拒登有關廣告；國泰回覆《香港01》查詢時，並沒有直接回應事件是否屬實，強調一直支持並推廣多元共融。 《香港01》正就事件向機管局、港鐵查詢。

早前國泰多名管理層及嘉賓，出席新口號記者會。（資料圖片／李澤彤攝）

國泰近日希望塑造新形象，推出新口號「志在飛躍（Move Beyond）」，並配合一系列廣告，當中一款海報，為兩名男士手牽手，旁邊寫上「Move Beyond Labels」。廣告出現後，旋即引來反同性戀團體性傾向條例家校關注組不滿，呼籲改搭其他航空公司。

《南華早報》今日引消息指，機管局及港鐵都拒絕該廣告於機場及各港鐵站刊出，其他同系列的廣告則如常刊登。對於事件，國泰發言人並無直接回應事件是否屬實，表示國泰一直支持並推廣多元共融，強調員工與顧客都來自不同背景，因此會致力令集團所有員工都有自在的工作環境，讓他們發揮最佳表現。國泰又指，有十款不同主題的創意廣告，之後會有更多「創意無限的形象廣告」。

疑被港鐵及機管局禁止刊出的廣告。（Tomas Bay twitter相片）

國泰行政總裁何杲早前受訪時稱，國泰十分多元化，員工來自43個國籍，認為包容是重要元素，可讓有不同背景的同事，享更舒適的工作環境。根據國泰網頁，新口號「志在飛躍」表達：「勇於挑戰『標準』或『現狀』的決心，飛躍超越最好的自己」。