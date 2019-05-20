男子涉姦女神案　被告辯稱與事主有親密行為　有次更已脫下褲子

疑有黑社會背景的男子涉姦女神案今(20日)在高等法院續審，被告出庭自辯時透露曾在內地當兵及當武，來港做地盤散工，經友人介紹而認識女事主。兩人首次見面便一同吸毒，被告表明想「媾」對方。又指二人案發前已有「攬攬鍚鍚」等親密舉動，有次他甚至已脫下褲子，「準備同佢仆野」，惟事主突然收到朋友的來電，之後改與事主會合包括「公主」在內的兩名朋友到訪，才未能成事。

花名「吉利仔」的被告曾友狄在高等法院否認強姦、刑事恐嚇等三罪名。（資料圖片）

花名「吉利仔」的29歲的被告曾友狄，被控刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦等3項控罪。指他於2018年1月1日威脅女事主X （23歲） 會使她的家人遭受損害，意圖促使X 與他見面，又自稱是三合會社團成員、並在荃灣大河道寶成樓康樂賓館強姦X。

內地當武警 來港做地盤

被告自辯時透露，他在廣東省陸豐市出生，18歲時當兵，隸屬中國武警，駐守浙江。他於兩年後退役，並於2009年來港。他在港時曾做裝修散工和地盤工。

被告在朋友的飯局中認識一名叫「廣少」的男子，自此兩人間中相約到賓館玩啤牌，亦有吸服冰毒。

已脫下褲子遇「公主」到訪

被告稱2017年初某次首次在賓館認識事主，「廣少」向他稱：「有個女仔想搵佢玩(吸毒)。」被告回應不介意。事主X便來到賓館一同吸毒。當日「廣少」離開後，被告便表示要「媾」X。被告又指兩人有「攬攬鍚鍚」，X也沒有抗拒。

兩人之後亦有兩次在賓館見面，亦有「攬攬鍚鍚」。第三次見面時，被告稱他「已經除左條褲，準備同佢仆野」。惟X的朋友突然來電，被告和X遂會合X的兩名朋友，其中一名朋友花名「公主」。

指事主曾提「食豬肉」

被告續指，兩人在案發前一直透過微信聯絡。而X在2017年12月31日致電被告問：「有無出黎玩？」又表示在倒數後再找被告。被告理解「玩」就是吸毒，又指X在微信中也有提及「食豬肉」。被告庭上解釋，「豬肉」是冰毒的簡稱。

被告否認X供稱，並傳送威嚇的訊息，迫使X見面。案件明續。

案件編號：HCCC 266/2018