長者不能同時輪院舍及社區照顧　羅致光：坊間誤解　唔係排隊問題

社會福利署預料年底完成更新安老服務統一評估機制，據了解將取消雙重選項，即未來接受評估的長者，將不能再同時輪候院舍及社區照顧服務。 立法會福利事務委員會今（20日）開會，會上加插了討論安老服務評估機制的環節。勞工及福利局局長羅致光強調，有關的更動與排隊機制無關，是次更動是希望令評分程度更清楚，了解服務使用者需要哪一種服務。 委員會亦將召開公聽會討論有關細節。

社會福利署預料年底完成更新安老服務統一評估機制。（資料圖片）

工黨立法會議員張超雄在會上指出，消息一出社會有強烈回響，服務使用者以及社工都十分關注情況。他又提到，政府未就更動作諮詢，亦未提交文件解釋詳情，希望政府盡快將有關的更動在文件中解釋交待。

更動希望評估更精準

勞工及福利局局長羅致光回應指，有留意坊間的評論，但就認為坊間存在不少誤解。他解釋，變化相當技術性，因為舊評估機制對「認知障礙」部分考慮不足，是次將認知障礙加入評估機制，可以令評分程度更清楚。

他又強調，更動是希望令評估更精準，是要了解服務使用者需要哪一種服務，「唔係排隊嘅問題」，重申改動排隊的設計無任何變化。他又指，本來局方打算在6月的福利事務委員會上解釋，但在委員的要求下將會盡量爭取時間提交文件；惟要增潤基礎資料以釋疑慮。

委員會將就更動召開公聽會

委員會主席鄺俊宇在會上提到，收到委員張超雄及邵家臻的來信，要求就以召開公聽會。他表示秘書處將會預備場地，冀局方可以派出代表出席，詳細解釋有關改動。