日資聘汽車美容師　為名車扮靚、可往日本交流　負責人：非車房仔

畢業搵工季節又到，除了傳統工種外，市面上亦有不少非主流工作機會，予有志年輕人發揮所長。有來自日本的連鎖企業，以1.25萬元起跳月薪招募見習汽車美容師，其人事部代表強調，汽車美容有別於車房工作，並不污糟邋遢，主要工作是「幫人哋老婆扮靚」，可不時接觸林寶堅尼及法拉利等名車，亦有前往日本交流機會，更保證有晉升階梯。 此外，亦有企業招聘神秘顧客，每次秘密試食任務連撰寫報告報酬可達80元至150元不等，免費飲食之餘，亦有人工「落袋」，或是不少人心目中的另類筍工。

日本專業汽車美容連鎖集團「KeePer」，以1.25萬元起跳月薪招募汽車美容師。（KeePer網頁）

香港基督教女青年會今（21日）舉行青年招聘博覽，25間企業共提供逾3000個職位空缺，暑期工數目達545份，時薪由最低$37.5至$150不等。

日本專業汽車美容連鎖集團「KeePer」，主力招聘汽車美容師，該公司行政及人力資源主任鄭志力表示，汽車美容行業非外間所想般污糟邋遢，「唔係大家諗嘅車房仔」。他指所有美容師均需穿着制服，店舖光鮮，亦有專業培訓，而美容師工作包括洗車及塗膜工序，過程中毋需接觸任何維修工作，他形容汽車美容是「幫人哋老婆扮靚」，「就好似幫架車做facial（臉部美容）咁，之後會塗護膚品」。

汽車美容連鎖集團「KeePer」行政及人力資源主任鄭志力表示，要成為見習汽車美容師毋須經驗，凡年滿18歲，並對汽車有興趣人士均可申請。（陳淑霞攝） 見習員工做半年至9個月可升職 鄭志力續指，要成為見習汽車美容師毋須經驗，凡年滿18歲，並對汽車有興趣人士均可申請，入職後提供在職培訓，亦保證100%內部晉升，確保員工的發展前景。他舉例指，見習汽車美容師做滿半年至9個月，已基本上可晉升至高級汽車美容師，亦有表現突出者，更獲擢升至副店長。

鄭又強調，任職汽車美容毋須輪更，亦有不少年輕人入行，現時前線約有30多名員工，全部年齡在30歲以內，當中亦不乏廿歲出頭少女。他又指，公司亦設日本交流機會，每年會派出3名表現優秀的員工參加日本選拔賽。

根據招聘廣告，見習汽車美容師月薪介乎1.25萬至1.45萬元，亦設年終雙糧及優厚佣金等。

舞台文化集團業務經理區寶怡指，神秘顧客毋須學歷要求，首要條件是細心至上，亦需具備觀察力及不怕醜。（陳淑霞攝）

做「神秘顧客」要連食四餐揚州炒飯？

除汽車美容師外，「神秘顧客」可能是招聘會上另一非主流筍工。舞台文化集團業務經理區寶怡表示，公司現招聘兼職及全職神秘顧客，負責前往指定餐廳進行指定服務測試：「可能係問吓佢有冇Wi-Fi，上菜時啲餸菜會唔會跌晒出嚟等」，之後需按觀察所得撰寫具體報告，每份報告可獲80元至150元酬勞，按任務複雜程度而定。

她又指，神秘顧客毋須學歷要求，首要條件是細心至上，亦需具備觀察力，及不怕醜，能獨立完成報告即可。她指，現時兼職員工不乏16歲少年，亦有80多歲伯伯，「閒時做一兩單，跟住返屋企湊孫。」而工作上所需的餐飲費用均可報銷，不過她又笑言，大飽口福的同時，亦有人大嘆吃不消，她舉例指：「叫你吃4次揚州炒飯都好係嘢㗎。」

應屆DSE考生Crystal心儀文員暑期工。（陳淑霞攝） 應屆DSE考生Crystal特意前來搵工，她坦言心儀文員暑假工，盼可賺取經驗，她表示自己以往曾做過快餐店工作，有感餐飲業辛勞，遂希望可從事寫字樓工作。中五生Billy則是首年應徵暑假工，期望可覓得零售員職位。



「Say YES To Work青年招聘博覽暨生涯規劃探索2019」

日期 ：2019年5月21日（星期二）

地點 ：上環市政大廈12樓（皇后大道中345號）

時間 ：9:00am - 1700pm

▼各區住戶月入中位數▼