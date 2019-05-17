【政府工】創新辦聘合約統籌主任　視乎學歷、經驗　月薪31k起

政策創新與統籌辦事處（簡稱創新辦）現公開招聘政策及項目統籌主任一職，薪酬按應徵者的學歷程度及工作經驗而定，並將以非公務員合約條款聘用，合約為期三年，有意應徵人士應留意此招聘的截止申請時間。

創新辦的職責是要協助政府推行政策目標的創新發展項目。圖為現任特首林鄭月娥去年發表施政政報告狀況。（資料圖片）

於2018年4月成立的創新辦，職能之一是為特首統籌《施政報告》，處方過往亦鼓勵年輕人加入團隊工作。創新辦是次招聘的政策及項目統籌主任為非公務員合約聘用的職位，入職條件主要考慮應徵者的學歷及相關工作經驗而定，具體要求如下：

1. 持有香港任何一所大學頒授的一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷； 2. 在取得學位後，累積不少於兩年政策研究、政策分析、產業分析、公共事務或項目管理的工作經驗； 3. 熟悉香港的公共行政和公共政策； 4. 能獨立進行研究和公眾參與活動； 5. 具備良好的口頭和書面溝通技巧； 6. 具備良好人際技巧和擅於團隊合作；及 7. 熟悉電腦應用。

另外，招聘告示亦指，應徵者如持有香港任何一所大學頒授的究生學位或同等學歷會更佳，而如合資格的應徵者人數過多便會作出篩選，以甄選出條件較佳的應徵者，及後並需要參加筆試及面試以作進一步輪選。

職責

創新辦的職能是負責為政府提供「首站和一站式」的跨局跨部門諮詢和統籌服務，並會為非牟利機構或私人機構倡議者提出具較廣泛經濟及社會裨益的創新項目提供協調諮詢服務。而是次招聘的政策及項目統籌主任，職責如下：

A. 進行公共政策研究及分析，包括擬備研究概要、搜集和分析數據及資料、評估政策及撰寫報告； B. 協助統籌跨局政策和項目促成工作； C. 與政策研究界別聯絡，包括學術界及智庫組織； D. 舉辦公眾參與活動，包括聚焦小組、研討會及公開會議；及 E. 為相關委員會和專責小組或研究資助計劃提供秘書支援服務。

政策及項目統籌主任招聘詳情（按圖了解）：

政策及項目統籌主任招聘詳情（應用程式「政府職位空缺」截圖）

+ 7 + 6 + 5

薪酬待遇及約滿酬金

創新辦會視乎獲聘者在入職時所取得的學歷程度及具備的相關工作經驗決定薪酬待遇，月薪範圍由$31,355至$50,165，並以非公務員（N仔）合約條款聘用，合約為期三年。如合約期間表現理想兼行為良好，亦可獲發相等於合約期所得底薪總額15%的約滿酬金。

是次招聘的截止申請日期為5月24日晚上11時59分，申請人必須於網上遞交申請表格及申請書，否則將不獲考慮。有意應徵者，宜預早準備好相關申請事項，但在申請階段毋須附上任何相關工作經驗及學歷程度的証明文年件。

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