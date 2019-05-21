強姦疑犯自縊案　醫生：死者並無精神病　但無視法規不顧人感受

涉嫌於前年6月在屯門入屋強姦陌生女子，之後被形容為「新屯門色魔」的疑犯林洛文，疑於荔枝角拘留所羈押間以床單上吊，送院2日後不治。死因研訊庭今（21日）續研訊，精神科顧問醫生稱林早年涉另一案件，他曾評估其精神狀況。醫生透露，林當時因賭債、工作不順及與女友分手而不開心，但沒患上精神病，只是不太合群。他形容這類人會無視社會法規、不顧他人感受。

精神科醫生指死者林洛文(圖)並無精神病，也非反社會人格，但無視社會法紀。（資料圖片）

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死者林洛文（終年28歲，下稱：林），因涉嫌強姦，自2017年6月14日羈押於荔枝角收柙所，翌月10日早上被發現於E3A活動室的職員廁所以床單上吊，送院兩日後離世。

並無精神病亦無濫藥

精神科顧問醫生雷聲響指，曾於2012年7月至8月，就高等法院案件要求而5次會見林。他曾在小欖精神病治療中心評估其精神狀況，透露林因賭債、工作不順及與女友分手而不開心，但林並沒有精神病或濫用藥物。

做事易衝動抗壓能力低

據醫生觀察，林表現合作、言談舉止正常、情緒穩定，也沒有幻覺、抑鬱或自殺傾向。他總結指，林沒精神病，只是不太合群，但未至於有人格障礙，無需覆診。死因研訊主任問林是否具反社會人格，醫生則稱不會如此說，但形容這類人會自我中心、無視社會法規、不顧他人感受；做事易衝動、抗壓能力差。

不建議用床單作抹布

總懲教主任阮啓光供稱，懲教職員會在活動室監管在囚人士，並編排他們輪流清潔。他指室內有地拖、掃帚、水刮、毛巾、稀釋的漂白水等用品，而舊床單應會收回扔掉，非指定的用品，不建議當作抹布用。他解釋，除了怕一些可繼續使用的床單會被用作清潔，亦有保安的考量。同樣，他也不建議以毛毯吸水。

他指，以往替換床單時，會把舊床單存於職員廁所外走廊的電表房；事發後，署方將所有清潔用品放在另一櫃內，而該櫃會鎖上並置於職員怡旁邊，方便監測。此外，署方現時派給的毛巾為普通大小，且補添物品時會作記錄，如在囚人士索取大量毛巾會加以詢問。

上吊缺氧致死

法醫傳家聰讀出驗屍報告，指直接死因是上吊併發缺氧導致腦部傷害。他解釋，找不到明顯的勒頸痕，或是由於勒頸物柔軟及自縊者快速被解下，而留醫期間痕跡也會逐漸消退。

死因研訊主任舉證完畢，明天將會作結案陳詞，其後陪審團聽過裁判官指引會退庭商議。

案件編號：CCDI-678/2017