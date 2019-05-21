國泰員工大合照力撐男男拖手廣告　港鐵廣告代理轉軚：可展示

台灣日前通過了全亞洲第一個同性婚姻法案，但作為國際都會的香港，卻連一幅由國泰航空製作、男男手拖手在沙灘中漫步的廣告都容不下，被港鐵和機管局拒登。繼港鐵昨日（20日）稱相關廣告是由廣告代理公司承辦處理，強調港鐵支持多元化及平等機會後，涉事的廣告代理商JCDecaux今日（21日）回應《香港01》，稱廣告可於港鐵展示，正等待客戶的決定，JDCecaux又回應傳媒稱日後會充份顧及港鐵對平等機會及多元化的承諾。國泰航空亦在facebook上載，一眾員工在國泰城男男拖手廣告下的合照，強調多元同行。

國泰航空在facebook上載，一眾員工在國泰城男男拖手廣告下的合照，強調多元同行。（國泰facebook）

國泰推出新口號「志在飛躍（Move Beyond）」，並配合一系列廣告，當中一款海報為兩名男士手牽手，旁邊寫上「Move Beyond Labels」。廣告出現後，引來反同性戀團體性傾向條例家校關注組不滿，呼籲改搭其他航空公司。涉事廣告更被被機管局和港鐵拒諸門外。

事隔一日，港鐵廣告代理商JCDecaux回應《香港01》查詢時指，已向客戶的廣告公司表明，該廣告可於港鐵站展示，正等待客戶回應。JCDecaux又回應其他傳媒查詢時指，明白公眾對有關廣告的關注，日後會充份顧及港鐵對平等機會及多元化的承諾。

國泰航空「Move Beyond」系列廣告，其中一款海報是兩名男子拖手。（國泰廣告）

國泰航空亦在今日（21日）下午，在官方facebook專頁，上載一眾員工在國泰城外大型廣告下的合照，並寫上：「我們承載着不同距離的愛，飛躍彩虹走到世界各地，也很榮幸帶你回到共融的香港。無論彼此距離有多遠，我們都很高興能與你同路。感謝大家一起繼續前行，歡迎你乘坐國泰航空。」

機管局就回覆傳媒查詢指，機管局已通知負責處理廣告申請的代理商，認為該廣告並無違反於客運大樓內展示廣告的既定守則。

廣告主角：參與演出是人生光榮

廣告的男主角之一、右邊的男子是藝員陳皓雲（Howard），他今日（21日）接受《香港01》訪問時透露國泰原本想找一對真情侶演出，但人選因為怕「被出櫃」和別人眼光而拒絕，他演出時亦多次被問及「是否真的不介意」。對於廣告引起爭議，陳皓雲批評「香港人講就open（開放）做就stubborn（固執）」，他指能參與演出是人生光榮，生於亂世有種責任。

港鐵昨日（20日）在社交網發帖回應事件，配圖以彩虹站為背景。（MTR Facebook專頁截圖）

港鐵昨日（20日）回應指，相關廣告是由廣告代理公司承辦處理，已和該公司溝通，強調公司支持多元化、共融及消除的原則，更在在社交網站專頁貼上「彩虹站」的照片。機管局亦指，在廣告代理商提交予機管局的內容之中，並不包括查詢中涉及的有關廣告。機管局就任何廣告展示的內容所作的決定，並不代表機管局在相關議題上有任何立場。國泰就強調一直支持並推廣多元共融。