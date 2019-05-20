國泰男男拖手廣告被拒登　機管局：廣告展示決定不代表機管局立場

國泰航空近日的新廣告系列，其中一款海報主角是一對拖手中的男士，有報道引述消息指，機管局及港鐵都拒登有關廣告，惹起「恐同」的質疑。 機管局回應《香港01》指，在廣告代理商提交予機管局的內容之中，並不包括查詢中涉及的有關廣告。機管局就任何廣告展示的內容所作的決定，並不代表機管局在相關議題上有任何立場。

早前國泰多名管理層及嘉賓，出席新口號記者會。（資料圖片／李澤彤攝）

機管局解釋，局方對在機場展示的廣告有既定守則，機管局考慮的其中一項重要因素，是機場接待大量來自世界各地、不同年齡層及文化背景的旅客。

機管局續稱，支持平等機會委員會的目標，會致力提供一個不受性別、年齡、婚姻狀況、宗教、種族、國籍或殘疾等歧視的工作環境。

港鐵在社交網發帖回應事件，配圖以彩虹站為背景。（MTR Facebook專頁截圖）

港鐵fb以「彩虹」回應恐同質疑

港鐵同日下午回應《香港01》查詢，強調公司支持多元化、共融及消除的原則。相關廣告是由廣告代理公司承辦處理，已和該公司溝通。而港鐵更在社交媒體專頁貼上「彩虹」站的照片，強調支持多元化及平等機會。

港鐵回覆《香港01》查詢指，其網絡內的廣告是由廣告代理公司承辦，廣告代理公司會按本身的指引處理客戶的申請，報道所提及的廣告，是由其中一間廣告代理公司承辦處理。

港鐵補充，公司致力在業務各方面實行平等機會原則，支持多元化，亦致力防止任何形式包括種族、性別、殘疾、年齡、性傾向、家庭崗位或任何其他因素的歧視。公司明白公眾的關注，已與廣告代理公司溝通，要求日後作相關考慮時，應充分顧及港鐵公司對平等機會及多元化的承諾。

港鐵亦在Facebook發帖回應相同的內容，並附上英文翻譯，配圖則以彩虹站月台為背景。彩虹站以附近的彩虹邨命名，車站配有六種顏色的彩虹條紋，與象徵性傾向平權運動的「彩虹旗」相似。