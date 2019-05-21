國泰男男拖手廣告主角親述拍攝經過：香港人講就open做就stubborn

國泰航空推出新一系列「Move Beyond（志在飛躍）」廣告宣傳，其中一款海報為男男手拖手在沙灘中漫步，不過海報被港鐵和機管局拒登，被質疑「恐同」。港鐵和機管局分別回應，皆指事件為廣告代理商的問題。 廣告的男主角之一、藝員陳皓雲（Howard）今日（21日）接受《香港01》訪問，現身說法，透露國泰原本想找一對真情侶演出，但人選因為怕「被出櫃」和別人眼光而拒絕，他演出時亦多次被問及「是否真的不介意」。對於廣告引起爭議，陳皓雲批評「香港人講就open（開放）做就stubborn（固執）」，他指能參與演出是人生光榮，生於亂世有種責任。

國泰航空「Move Beyond」系列廣告，其中一款海報是兩名男子拖手。國泰將廣告掛在總部國泰城門外。（@CoachBay twitter）

國泰兩名男子拖手的廣告宣傳推出後，隨即引來「性傾向條例家校關注組」批評，呼籲支持者改搭其他航空公司。而該款海報，更被港鐵和機管局拒絕刊登，在港鐵中環站至香港站的通道上，有多款「Move Beyond」系列廣告，獨缺兩男拖手的版本。

港鐵昨日（20日）回應指，相關廣告是由廣告代理公司承辦處理，已和該公司溝通，強調公司支持多元化、共融及消除的原則，更在在社交網站專頁貼上「彩虹站」的照片。機管局亦指，在廣告代理商提交予機管局的內容之中，並不包括查詢中涉及的有關廣告。機管局就任何廣告展示的內容所作的決定，並不代表機管局在相關議題上有任何立場。國泰就強調一直支持並推廣多元共融。

主角陳皓雲：國泰勇敢 演出無顧慮

廣告主角之一、右邊的男子，是藝員陳皓雲（Howard）。他接受《香港01》訪問時透露，拍攝地點是大嶼山的長沙泳灘，附近有露營車的營地。他說在試鏡當日，廣告公司的朋友說，國泰原本想找一對真情侶來演出，「本來以為會順利，但很多人不敢接，可能是因為工作或別人眼光的問題，不肯上鏡『被出櫃』。」他說試鏡和拍攝的閒談間，都多次被問是否真的不介意。

陳皓雲說，拍攝時知道是國泰的廣告，已經覺得這間公司很厲害，「之前國泰的服務或者聲譽，常有爭議，現在夠膽把LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）的元素加入廣告中，好犀利！大機構都夠膽做，其實我都沒有什麼顧慮。」

「生於亂世有種責任」

從演藝學院畢業的陳皓雲說，讀藝術時接受的訓練，是要放開自己、開闊眼界，所以從不害怕接拍這個廣告後，會被別人以性取向方面製造話題，「如果我不主動說出來，其他人未必知道我是廣告主角。廣告的主旨是『move beyond lables』（超越標籤），我也不會介意別人標籤我，我自己就不會標籤自己。」

他說國泰作為香港的龍頭企業，在巨大壓力和阻力下，亦可不顧一切「Move Beyond」，他反問作為表演者，又需要在意什麼呢，更指「生於亂世有種責任，無論什麼人也應該有愛與被愛的權利。這廣告可能在香港的平權歷史中只是一點沙石，但能參與其中是我人生的榮幸。」他亦批評「香港人講就open（開放）做就stubborn（固執）」。

台灣最近通過同性婚姻合法化，反觀香港，一個拖手廣告都引起爭議，陳皓雲慶幸廣告審查等事件可以曝光，帶出社會更多討論，「其實很多香港人都很接受，希望更多公共機構可以踏前一步。」

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演藝學院畢業 將主持旅遊節目

陳皓雲1980年出生，演藝學院畢業，多才多藝，會拉小提琴。他曾演出電視劇、電影和舞台劇，以及拍攝不同的廣告、音樂錄影帶，包括劇團「好戲量」的《陰質教育》及《駒歌》；謝安琪《鍾無艷》、何韻詩《艷光四射》的MV；與葉德嫻拍攝勿做自私乘客的廣告，以及杜蕾斯安全套廣告等。

他說曾在有線電視工作，希望有更多戲劇演出，而轉做自由身藝員，亦有為免費電視77台香港開電視擔任旅遊節目主持，節目將會在稍後出街。

另一位主角，是模特兒Hugo Cheung，本身是模特兒和模特兒經理人。