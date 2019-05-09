輕鐵天榮站沉降持續惡化　新地申大幅放寬沉降停工指標至150毫米

輕鐵天榮站自去年錄得沉降超標，毗鄰的發展商住宅工程項目須停工。近日有指發展商向屋宇署提交放寬停工指標申請，冀工程盡快復工。 元朗區議會交通及運輸委員會今（9日）召開會議討論天榮站沉降事宜。屋宇署表示，截至本月7日，月台最新沉降幅度為96毫米，相比港鐵至5月1日公布的再沉降多1毫米。 同時，發展商新鴻基地產更在會議中自爆，向屋宇署提出的停工指標由80毫米「搬龍門」放寬近1倍至150毫米；而屋宇署又引述港鐵認為，修訂的停工指標「不會影響鐵路運作安全」。

運輸及房屋局副局長蘇偉文去年7月於立法會「自爆」輕鐵天榮站月台出現沉降，導致附近住宅地盤工程停工。天榮站的停工沉降指標由最初訂為20毫米，其後經屋宇署及相關註冊結構工程師評估後，將上限調整至80毫米。根據港鐵公布截至5月1日，錄得的沉降幅度為95毫米。

元朗區議會交通及運輸委員會今日召開會議跟進事件。據屋宇署的文件顯示，該署職員於上月30日到月台視察情況並無明顯安全問題，惟截至5月7日，月台沉降幅度由95毫米上升至96毫米。同時，發展商新鴻基地產更在會議中自爆，向屋宇署提出的停工指標由80毫米「搬龍門」放寬近1倍至150毫米，而屋宇署總結構工程師李國樑於會議中，引述港鐵認為修訂的停工指標「不會影響鐵路運作安全」。

天榮站自1995年啟用後，其上蓋發展波折重重，由於發展商需承擔車站重置費用及補地價費用，加上地底或有溶洞增加發展成本，兩度流標。到2015年1月港鐵再招標，終由新鴻基地產奪得天榮站上蓋物業發展權，當時新地預計投資額約70億元。