港大民研：13項法治及自由指標評分下跌　司法制度公平程度創新低

2014年佔領運動中的「佔中九子」，當中八人4月底被判刑，《逃犯條例》修訂近月在本港及國際引起巨大爭議。港大民意研究計劃今日（21日）公布本月初進行民調的社會指標數據，至少13項與法治、人權自由相關的指標，評分都報下跌。以滿分10分計算，關於結社自由、遊行示威自由、新聞自由、言論自由及出版自由指標，均錄得顯著跌幅，比上一次調查跌0.6分至1.03分不等，部分指標創1997年年中以來的新低。

受訪者對「司法制度公平程度」的評分，整體大幅下跌0.72分，6分關口失守，只有5.63分，是自1997年相關調查題目開展以來的新低；「法庭公正程度」也下跌0.63分，減至6.2分；終審法院首席法官馬道立支持度評分，降至62.7%，比去年10月下跌6.9個百分點。

另非核心社會指標方面，「社會福利」的分數為自1997年相關調查題目開展以來的新低，跌至5.79分。