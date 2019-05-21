港大民研：13項法治及自由指標評分下跌　司法制度公平程度創新低

2014年佔領運動中的「佔中九子」，當中八人4月底被判刑，《逃犯條例》修訂近月在本港及國際引起巨大爭議。港大民意研究計劃今日（21日）公布本月初進行民調的社會指標數據，至少13項與法治、人權自由相關的指標，評分都報下跌。以滿分10分計算，關於結社自由、遊行示威自由、新聞自由、言論自由及出版自由指標，均錄得顯著跌幅，比上一次調查跌0.6分至1.03分不等，部分指標創1997年年中以來的新低。
受訪者對「司法制度公平程度」的評分，整體大幅下跌0.72分，6分關口失守，只有5.63分，是自1997年相關調查題目開展以來的新低；「法庭公正程度」也下跌0.63分，減至6.2分；終審法院首席法官馬道立支持度評分，降至62.7%，比去年10月下跌6.9個百分點。
另非核心社會指標方面，「社會福利」的分數為自1997年相關調查題目開展以來的新低，跌至5.79分。
民陣公布上月底有13萬人參加反《逃犯條例》修訂遊行。（資料圖片）
「民主」指標評分上升 仍屬五項核心指標最低
港大民意研究計劃發布於6月底解散前的最後一次社會指標數據，此次民調在今年5月初，以電話訪問形式作調查，訪問1,018名市民對上述議題發表意見。
五項核心社會指標中，市民對「自由」和「繁榮」指標的評分最高，分別為6.6分和6.55分，其次是「安定」和「法治」指標，分別為6.29分及6.20分，最後「民主」指標只有5.42分。五項核心指標數據所見，三項指標下跌，只有「自由」及「民主」指標較去年10月的同類調查，分數有所上升，分別上升0.03分及0.32分，但「民主」指標仍為五項核心社會指標最低分數。
結社自由評分暴跌 成十項自由次指標最低
十項自由次指標同樣全數報跌，較去年5月的調查結果，下滑0.17分至1.03分，只有仰自由維持在8分以上；出入境自由下跌0.37分，減至7.77分，失守8分關口。
言論自由、遊行示威自由、新聞自由及出版自由均報跌約0.6分，得分介乎5.76至6.20分；結社自由暴跌1.03分，至只有5.38，取代罷工自由，成為此次十項自由指標最低分。
社會福利指標創新低
七項非核心社會指標：文明、平等、廉潔、公平、效率、社會福利及治安，比去年10月調查全數報跌，幅度由0.06分至0.45分，其中公平、平等及社會福利指標，分數不足6分，以公平指標最低；不過港大民研也指，社會福利指標更是自1997年相關調查題目開展以來的新低。
終審法院首席法官馬道立的最新支持度跌至62.7%。（資料圖片）
「法庭公正程度」及馬道立同報跌
法治方面，「法庭公正程度」和「司法制度公平程度」兩項評分亦告下跌，「司法制度公平程度」是自1997年相關調查題目開展以來的新低，只有5.63分，較上一次同類調查下跌0.72分；終審法院首席法官馬道立的最新支持度評分，亦較一年前明顯下跌6.9個百分點，至只有62.7%。