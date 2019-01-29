港大民調　林鄭民望創新低僅45.5分　反對率升至52%

自1月以來，政府無論推出的三隧分流議案、收緊長者綜援、及派錢4000蚊等民生政策皆惹來爭議，令特首林鄭月娥的民望及其團隊支持度大跌。香港大學民意研究計劃今日公佈的最新民意調查，林鄭月娥的評分創上任一年半以來新低，由兩星期前的50.9分大跌5.4分，僅45.5分；支持率亦較兩星期前的調查再跌5個百分點，得32%，而反對率就上升至52%，民望淨值是負20個百分點。

港大民研的調查顯示，特首林鄭月娥最新評分為45.5，為上任以來新低。(港大民意網站)

香港大學民意研究計劃在本月21日至24日訪問1007名市民，最新民意調查顯示，林鄭月娥不論是最新評分、支持率及民望淨值三方面均為其上任以來新低。林鄭月娥的評分由去12月尾的56.4分，至兩星期前的50.9分，再進一步下跌至45.5分，跌至不合格水平。其支持率亦較兩星期前的調查再跌5個百分點，得32%，而反對率就上升至52%，民望淨值是負20個百分點。



特區政府的滿意度亦是換屆以來新低，滿意率大幅下滑15個百分點，由上次調查的42%跌至27%；不滿率則大幅上升13個百分點，去到49%，滿意淨值為負23個百分點。信任政府比率44%，微跌1個百分點；不信任比率為37%，下跌2個百分點，信任淨值為正7個百分點。

市民無論政治或經濟狀況，皆不滿現狀。政治狀況滿意率方面，微跌兩個百分點至18%，不滿率卻高達62%，上升6個百分點，滿意率淨值負43個百分點。經濟狀況滿意度，則進一步下跌9個百分點，由上次調查的40%跌至31%；同時不滿率卻上升9個百分點至32%，滿意率淨值為負10個百分點。