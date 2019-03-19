港大民調：55%市民對香港前途信心負面　信心淨值創25年來新低

港大民意研究計劃今(19日)發表最新一份民意調查，了解市民對特區政府、中央及台灣政府的信任程度以及對一國兩制信心等。調查結果顯示，有55%受訪者對香港前途的信心負面，信心淨值大跌15個百分點，至負16個百分點，創25年來新低。

民調結果顯示，有48%受訪者不信任中央政府。(資料圖片/林若勤攝)

民調在今年2月底至3月初進行，以電話隨機訪問1,024名受訪者。結果顯示，有34%受訪者信任特區政府，不信任有46%，其中對政府信任淨值為負12個百分點，較2個月跌19個百分點；另外有48%受訪者不信任中央政府，33%信任，對中央信任淨值為負15個百分點。

18至29歲群組 70%對港前途無信心

此外，有55%受訪者對香港信心前途負面，特別在18至29歲群組方面，當中有多達70%對港前途無信心，只有39%感正面，信心淨值為負16個百分點，是1994年以來的新低。就一國兩制信心，同樣有55%受訪者感負面，41%受訪者感正面，信心淨值為負14個百分點。

民研計劃高級數據分析師戴捷輝表示，市民對特區政府的信任淨值為負12個百分點，對中央政府的信任淨值為負15個百分點，兩者同為林鄭月娥上任特首以來的新低。據深入分析顯示，年紀愈輕愈不信任中央政府，對香港前途和一國兩制愈沒信心。