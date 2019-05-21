清潔工廁所食飯　食環署副署長：我估一個個案啫　工人批人不如狗

香港天主教勞工事務委員會早前的調查發現，逾七成的食環署公廁清潔外判商都沒有安排合適地點予工人用膳，當中不少工人要在公廁內或附近進食。在今今日（21日）立法會人力事務委員會上，食環署副署長黃淑嫻則指「只係一個個案嚟㗎啫」，署方現正跟進。 另外，有出席會議的清潔工指出，工作環境惡劣，廁所抽風扇馬力不足，慨嘆現時是 「人不如狗」。

羅佩珊（右一）稱現時公廁清潔工的值勤室，設施仍不足。清潔工明哥嘆「人不如狗」。（洪嘉徽攝）

關注團體：值勤室冇風扇 促優先翻新

立法會人力事務委員會今（21日）開會，其中一個主題為「公廁政府外判清潔工人的工作安排及勞工權益」。天主教勞委會政策研究幹事羅佩珊在會上提到，現時公廁清潔工缺乏合適的休息空間，即使有值勤室但內部設備簡陋，如沒加裝風扇、抽氣扇等，建議政府應優先翻新使用率高及駐有當值清潔工人的公廁。



出席會議的清潔工明哥指，工作環境惡劣，加上現時正值雨季，但廁所抽風扇馬力不足，希望食環署能在每個公廁安裝通風系統，否則難以清潔，影響運作。他又慨嘆現時是 「人不如狗」：「狗都有冷氣、有風扇吹吓！」

天口熱，我哋個個（清潔工）七老八十，到呢個年紀，唔係傷就殘，後生無人嚟做。點解有咁情況？就係工資呀、各方面，達唔到生活水準、各方面問題，所以請埋啲老坑、傷殘。希望（政府）改善吓嗰通風系統，對我哋都好啲呀，講句唔好聽，人不如（寵物）狗，狗都有冷氣、有風扇吹吓，我哋做到氣都咳，風扇都冇把，食都要走出公廁、搵個陰涼地方食嗰一餐半餐。 食環署公廁清潔工明哥

陸頌雄稱，令工人在廁所內用膳也是源於沒有規定「有薪飯鐘」。（洪嘉徽攝）

政府早前宣布，將撥款6億元分階段翻新240所公廁，工程適用於使用量高且損耗嚴重的公廁。食物及衞生局副局長徐德義在會上發言時就指，食環署正檢視值勤室及相關設施，希望能改善工人的工作環境。



政府早前在立法會文件中提到，工作時數少於8小時的值勤人員可享有茶點時間，有議員就質疑有關的做法。民主黨立法會議員尹兆堅指出，在現時的外判清潔工未有提及過有關做法，要求署方改善或配合有關措施。



工聯會立法會議員陸頌雄就提到，早前一幅清潔工在公廁內用膳的照片，引起社會熱議。他批評有關情況其實正正是因為合約中一直未有規定「有薪飯鐘」，令工人要在工時中間抽空用膳，質疑署方沒有同理心。

我估嗰個（廁所用膳清潔工）個案只係一個個案嚟㗎啫，咁我哋當然係有同理心，我諗最重要係向前看。 食環署副署長黃淑嫻

黃淑嫻（右）稱，在廁所用膳的清潔工只是一個個案，直指「我哋要向前看」。（洪嘉徽攝） 食環署副署長：清潔工已備悉「茶點時間」 食環署副署長黃淑嫻回應指，目前每更工作時數少於8小時的員工，只要已妥善處理好清潔的工作，可以在合理時間內於員工點名處或值勤室進食小食；她又指員工已備悉有關的措施。至於會否在投標書中列明，她稱現時已有要求僱主要提供適當用品，如果有改善空間都樂意考慮。

黃淑嫻又提到，署方固然有同理心，但在廁所用膳的清潔工只是一個個案，署方現正跟進，直指「我哋要向前看」。黃淑嫻又指，規定「有薪飯鐘」涉及多項政策，政府需要全盤考慮，政府會檢討有關政策，惟目前未有時間表。