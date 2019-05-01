【勞動節】清潔工冒勞損風險倒垃圾　垃圾桶改拉門設計複雜易壞

「爛口」、身經百戰的橙色垃圾桶隨處可見，伸手觸碰其傷疤，隨時劃破了手。這些身體接觸，前線清潔工無法避免，也因垃圾桶設計缺陷，清理時不斷撞擊桶身，終形成惡性循環。 政府正檢討垃圾桶設計，據了解初步設計的投入口將進一步縮細、桶身改用拉門設計，以及採用搖蓋式煙灰缸，則可把其反轉、把煙灰直接倒入桶內，預料今年下半年面世及進行公眾諮詢。 有清潔工團體上月中曾就這個「機密」設計表達意見，普遍認為拉門設計有助減少搬動桶身對身體勞損，但擔心門鉸易壞，減低耐用性及容易夾傷手；又認為設計上未有完全考慮清潔工工作實況。關注垃圾桶設計的藝術家程展緯擔心新設計將成為一大災難，「每個部份回應不同投訴，但操作複雜，昂貴又易壞，最終只會成為垃圾，無法落實減廢」。

搬起一個垃圾桶外殼，對程展緯而言甚輕鬆；但對年長矮小的清潔工，重複的倒垃圾動作帶來不少勞損。（高仲明攝）

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煙灰髒水倒滿身 裂痕割破手套

清理垃圾工作看似簡單，原來有不少安全隱患。「試想像身形矮小的婆婆每次高舉桶身，頂部的煙灰置在半空……下雨時煙灰缸注滿雨水，倒垃圾時有機會溢出來倒到身上，或放下時濺出來」，程展緯戴起手套，身體力行地體驗清潔工苦況，發現每次倒垃圾時要搬起重達14至19磅的垃圾桶外殼，再向下傾斜呈45度，撞擊桶身，把煙灰倒掉，「對老人家而言是非常吃力」。

不少垃圾桶年資淺，卻滿佈歲月痕迹，程展緯不經意地在裂痕上一掃，即令膠手套上多了一個洞。政府聲稱一個垃圾桶的壽命約一至兩年，程展緯認為前提是「清潔工不反抗、也沒有人投訴」，事實上兩、三個月已開始有損壞。

訪問期間，程展緯向記者指出垃圾桶破損情況，不經意的觸碰即把手套劃破。（高仲明攝）

新垃圾桶雛型現真身 程展緯憂昂貴易壞

為配合垃圾徵費，環境局在2016年2月成立「公共空間回收及垃圾收集設施改造督導委員會」（簡稱「桶改會」），目前正檢討設於公共空間的回收桶和垃圾桶設計。原定去年下半年就新設計諮詢公眾，但如垃圾徵費般一拖再拖，據悉今年下半年公眾才能一睹其真身。

政府在上月中就垃圾桶新設計諮詢團體意見，初步設計樣板終現身，但外貌仍屬「機密」，諮詢會上嚴禁拍照。程展緯形容，垃圾桶延續橙色設計、投入口收窄及呈垂直橢圓形、外殼及內桶改用拉門設計，意味清潔工清走垃圾前先要拉開兩度門。煙灰缸未能獨立拆出，一款置於桶頂，且變闊及變淺；另一款在桶邊，兩者均採用搖蓋式設計，可把煙灰直接倒入桶內。

有路過的清潔工大讚中間開蓋式垃圾桶好用，但街上已經甚少看見。（高仲明攝）

曾改良推中間開蓋垃圾桶 市面僅存少量

設計回應清潔工對職安健關注，設計師估計每個垃圾桶壽命延長至四、五年。程展緯擔心門鉸容易損壞及每個製作成本達千元，加上若垃圾桶內塞滿垃圾，煙灰亦無法清理，質疑一般垃圾及煙灰缸為何不能分開處理。

政府早年曾推出中間開蓋式垃圾桶，至今街上仍有少量，有清潔工大讚好用，皆因較輕身及操作簡單，搬動時不傷身。程展緯認為，新設計應就前身的不足，再作改良，而非把一切推倒重來，忽視成品的耐用性、維修困難等，否則最終只會淪為一件垃圾。他嘆言：「桶改會一直封閉諮詢，把新垃圾桶視為機密設計，感覺好神祕及荒謬，但只是在設計上獨立回應不同投訴，最後成品不見得好用。」

黃健達認為，政府早前諮詢如同做show，只帶來樣板，沒有回應工友關注問題。（資料圖片 / 鄭子峰攝） 清潔工會料新桶實用度有限 前線清潔工與垃圾桶接觸時間最長，但其訴求似乎並非排在首位。環境局表示，今年初開始向前線員工進行多場操作示範，普遍認同新概念設計的操作系統較現有更方便，能有效提升前線員工在職安健上保障，顧問會在今年稍後時間向桶改會匯報和提交最終設計建議。 屯門食環署外判清潔管工黃健達透露，去年11月食環署職員曾帶三、四個紙皮製的垃圾桶模型，讓工友試用，但在他眼中「（新桶）完全不設實際，即使是拉門設計，經日曬雨淋後，一樣好快壞，除非用最好的物料製作」。他稱，不少工友對垃圾桶損壞感麻木，也甚少主動提出更換，原因是「最長一次追了食環半年才有新桶」。

目前垃圾桶上設煙灰缸，但容量小且難清理，有清潔工自發放入錫紙兜，形成可獨立拆出煙灰缸，減少對腰部勞損。（高仲明攝）

有出席上月諮詢會的清潔工人職工會組織幹事梁芷茵形容，新垃圾桶煙灰缸「好窄、好扁」，增加清潔難度；拉開門時，「垃圾桶已站不穩，好似不倒翁」，設計師解釋該樣板物料非最終選擇，又會考慮在底部加入水或沙。

同被諮詢的清潔服務業職工會組織幹事黃雅文擔心，「拉門設計未知會否夾手或夾爛膠袋」，加上會上僅提供家用白色膠袋作示範，而非街上慣用的厚身黑色膠袋，「如果真心希望讓工友嘗試，起碼在真實環境下試用，不是看模型就算」。

不少垃圾桶旁有一個煙蒂箱，反映一般垃圾及煙頭並非不能獨立處理。（高仲明攝）

桶改會成員：耐用度仍需改進

桶改會成員兼公開大學應用科學及環境學系講師鄧展翔認為，新桶初步設計有助減少工友勞損及較美觀，但承認放棄使用玻璃纖維物料，耐用度或不及目前使用的垃圾桶，有必要調整物料及門鉸等。他透露，新垃圾桶有機會加入盲人點字，供辨別垃圾桶及回收桶，也考慮簡化桶身文字，強調設計未有最後定案。