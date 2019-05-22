【居屋2019】港島北角居屋248伙延2023/24年建成　最快2021年申請

房委會5月30日推售新一期居屋，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，並於明日(23日)派發申請表。
雖然今期居屋屋苑分布九龍及新界多區，但港島區繼續榜上無名。據了解，原定在2022年建成的北角海景居屋盤王，需要延遲到2023至2024年落成，換言之最快亦要2021年才可接受申請。有房委會委員表示，港島區資助出售項目供應緊絀，影響不少區內居民資助置業安排，促請政府加快在港島覓地建屋，同時考慮重建舊屋邨時增加資助出售單位供應。
擬建單幢居屋位於北角電照街遊樂場。(東區區議會文件截圖)
自筲箕灣東濤苑後，房委會過去14年再無推售港島區的居屋項目。位於北角渣華道電照街的居屋項目，座落於北角電照街遊樂場一幅0.12公頃地皮，興建34層單幢居屋，料可提供約248個單位。項目鄰近前北角邨地王，預料日後部分高層單位仍可享海景，加上同區豪宅呎價動輒數萬元，料項目單位可成為史上售價最貴居屋。
3年前曾指2022年建成
據悉，房屋署2016年4月向東區區議會介紹項目發展計劃時，曾指整項工程預計於 2022年落成；但房委會最近通過項目發展參數及建築成本時，落成時間卻推遲到2023至2024年，比原來延誤至少一年。
一般而言，居屋多會推售約兩年期樓花，故北角居屋項目若2023年建成，推售時間最快可在2021年，除非房委會推售長達36個月的「遠期樓花」。
事實上，港島區資助出售房屋供應，一向極為緊絀，現時正籌劃的項目除北角電照街居屋項目外，其餘的包括西環加惠民道及筲箕灣明華大廈，兩個項目的資助出售單位分別有300多個及750個；另政府亦正研究發展位於鰂魚涌柏架山道、佔地約兩公頃的一幅土地，用作興建數千個公營房屋，不排除部分為資助出售單位。
此外，位於柴灣道一幅土地已改劃作興建綠置居，屋苑樓高36層， 合共提供828伙，面積由152平方呎至256平方呎，預計於2022年第四季入伙，將在今年年底接受合資格人士申請。
房委會考慮在西環海皮附近建屋，料可提供逾2,000伙單位，其中300多個擬作資助出售房屋。（中西區區議會文件截圖）
郭偉強：政府應加快重建華富邨 盡快增港島居屋供應
房委會委員、工聯會立法會議員郭偉強表示，對北角居屋項目延遲落成表示可惜，因不少居住港島的綠表及白表家庭，都希望盡快申購該項目。他又促請政府要積極覓地，同時應加快華富邨重建速度，令日後重建項目內新建的居屋可盡快推出，應付殷切的資助置業需求。
房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，港島區向來極少資助出售項目應市，他認為應循重建舊屋邨入手，如房協重建漁光村後，該項目可否增建資助出售單位，而房協對漁光村重建是否有資助出售單位，現時則未有定論。