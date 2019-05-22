【居屋2019】港島北角居屋248伙延2023/24年建成　最快2021年申請

房委會5月30日推售新一期居屋，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，並於明日(23日)派發申請表。 雖然今期居屋屋苑分布九龍及新界多區，但港島區繼續榜上無名。據了解，原定在2022年建成的北角海景居屋盤王，需要延遲到2023至2024年落成，換言之最快亦要2021年才可接受申請。有房委會委員表示，港島區資助出售項目供應緊絀，影響不少區內居民資助置業安排，促請政府加快在港島覓地建屋，同時考慮重建舊屋邨時增加資助出售單位供應。

擬建單幢居屋位於北角電照街遊樂場。(東區區議會文件截圖)

自筲箕灣東濤苑後，房委會過去14年再無推售港島區的居屋項目。位於北角渣華道電照街的居屋項目，座落於北角電照街遊樂場一幅0.12公頃地皮，興建34層單幢居屋，料可提供約248個單位。項目鄰近前北角邨地王，預料日後部分高層單位仍可享海景，加上同區豪宅呎價動輒數萬元，料項目單位可成為史上售價最貴居屋。

3年前曾指2022年建成

據悉，房屋署2016年4月向東區區議會介紹項目發展計劃時，曾指整項工程預計於 2022年落成；但房委會最近通過項目發展參數及建築成本時，落成時間卻推遲到2023至2024年，比原來延誤至少一年。

一般而言，居屋多會推售約兩年期樓花，故北角居屋項目若2023年建成，推售時間最快可在2021年，除非房委會推售長達36個月的「遠期樓花」。

事實上，港島區資助出售房屋供應，一向極為緊絀，現時正籌劃的項目除北角電照街居屋項目外，其餘的包括西環加惠民道及筲箕灣明華大廈，兩個項目的資助出售單位分別有300多個及750個；另政府亦正研究發展位於鰂魚涌柏架山道、佔地約兩公頃的一幅土地，用作興建數千個公營房屋，不排除部分為資助出售單位。

此外，位於柴灣道一幅土地已改劃作興建綠置居，屋苑樓高36層， 合共提供828伙，面積由152平方呎至256平方呎，預計於2022年第四季入伙，將在今年年底接受合資格人士申請。

房委會考慮在西環海皮附近建屋，料可提供逾2,000伙單位，其中300多個擬作資助出售房屋。（中西區區議會文件截圖）