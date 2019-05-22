【居屋2019】長沙灣凱德苑五分鐘到南昌站　區內將有大型商場進駐

房委會將於5月30推售新一期居屋，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。 位於長沙灣發祥街西的凱德苑，屬市區靚盤之一，行到港鐵南昌站僅五分鐘，附近亦即將設有大型商場進駐，並有街市等，生活設施齊全。此外，屋苑亦鄰近區內兩間「一條龍」直資學校，加上附近是長沙灣「地王」，種種因素影響下成為今期居屋入場費「第二貴」的屋苑。

凱德苑地理環境優越，鄰近港鐵南昌站。（張浩維攝）

凱德苑位於長沙灣發祥街西，與上期發售的居屋凱樂苑鄰近，共提供814伙，屬單幢項目，預計落成日期為明年10月31日。項目售價195萬至435萬元，平均呎價7,783元，是六個項目中入場費第二貴的屋苑，僅次於冠德苑的325萬元。

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鄰近地鐵站

凱德苑鄰近港鐵南昌站，路程僅約五分鐘，但沿路無遮掩，馬路亦有多個燈位，下雨天及炎夏時或相對吃力。

由於南昌站位於西鐵線及東涌綫，往來港島區及新界西均相當方便。當沙中線通車後，居民更可經屯馬綫毋須轉車便可前往馬鞍山。

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長沙灣凱德苑部份單位面向中學，雖然景觀相對開揚，但或會受噪音影響。（王潔恩攝） 鄰近英華及聖瑪加利 凱德苑鄰近兩間直資一條龍學校，包括英華小學及英華書院、以及聖瑪加利男女英文中小學。不過，值得留意是，屋苑部份單位面向英華小學及英華書院，雖然景觀相對開揚，但可能會受噪音影響。 同時，項目鄰近亦設有貨倉，惟將拆卸發展，興建8幢、各44層高私樓，提供約3,140伙。就記者現場所見，貨倉至今尚未拆卸，料入伙後附近一帶或「沙塵滾滾」，有機會要面對工程噪音。

長沙灣凱德苑西北及東北面設有貨倉，並將要拆卸發展，惟至今尚未動工，料居民入伙後附近地區或「沙塵滾滾」。（王潔恩攝）

生活設施齊全

凱德苑向深旺道方向正興建公屋「海達邨」，屆時會提供約3,310伙單位，更會提供商場設施，包括酒樓、街市、超市市場等，同時，該項目亦會提供籃球場、羽毛球等的康樂設施，更將設體育館及圖書館。地盤預料2020年至2021年分階段落成，屆時凱德苑居民只需過一條馬路，已可享用上述設施。

同時，區內最大型的商場「V WALK」亦會在今年中開幕，商場會提供150間舖位，更可能設戲院。同時，屋苑亦鄰近「西九四小龍」（即泓景臺、宇晴軒、碧海藍天及昇悅居）的商場，生活設施齊全。