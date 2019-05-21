【居屋2019】火炭旭禾苑工廈包圍乏生活設施　僅鄰近港鐵站優勝　

新一期居屋將於5月30日起接受申請，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。 位於火炭的旭禾苑，提供共830伙單位，當中超過一半為面積約三百多平方呎至四百多平方呎的中小型單位，而項目更距離港鐵火炭站僅約5分鐘路程。不過，屋苑位於火炭工業區內，不僅被工廈包圍，亦欠缺餐廳及街市等生活設施。

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旭禾苑位於火炭坳背灣街，是一座單幢大廈，提供830個單位。當中260伙為面積293平方呎至302平方呎的細單位，面積介乎355平方呎至398平方呎的中小型單位，有350伙，而其餘的220伙則為454平方呎至462平方呎的單位。旭禾苑預計可於2020年10月入伙。

5分鐘到達港鐵火炭站

旭禾苑最大賣點是距離港鐵火炭站僅約5分鐘路程，而附近亦有巴士到藍田等地區，出入甚為方便。不過，值得留意的是，到港鐵站的路程均為露天路段，無論於雨天或烈日下或較為狼狽。另外，旭禾苑位於工廠區內，附近有多幢工廠大廈，區內馬路少不免有大型車輛出入，住戶日後出入須小心注意。

由於屋苑位處工業區內，附近可選擇的食肆亦不多，部分工廈食堂會在假日休息。而屋苑附近亦只有一間超級市場，若住戶日後需要購買日用品或食材，或需要到距離約10分鐘路程的銀禧街市或御龍山內的超級市場。

今期居屋以市價五九折發售，旭禾苑的售價介乎173萬元至336萬元，平均呎價為6,961元。旭禾苑售價，明顯較同區私樓有明顯折讓，即使最貴300多萬的單位，但考慮到與港鐵站距離極近，是屋苑的最大賣點。房委會將於5月23日派表、同月30日接受申請，而今次房委會亦首度接受電子申請。

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