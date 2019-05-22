【大媽打護士】新移民婦認罪　稱見子辛苦著急　官斥撒賴考慮判監

新移民母親因10歲兒耳痛，帶他到廣華醫院看急症，惟等約半小時後不耐煩，催促護士時認為對方態度不佳而出手襲擊。中年母今（22）於九龍城裁判法院承認普通襲擊罪，求情稱愛子深切及一時衝動，求不要判監，即遭主任裁判官吳蕙芳斥責說：「去到救人嘅地方添煩添亂、撒賴。」又強調對醫護施襲不能辜，要將此訊息傳達予其他人，明言考慮判監，仍先取社會服務令報告，把案押後至6月11日判刑。

女被告辜建芬被控一項普通襲擊罪。（資料圖片）

一到醫院已要求先看其子

案情指，被告辜建芬（41歲）於2019年1月29日凌晨2時35分，帶10歲兒子到廣華醫院求診，並催促護士讓兒子先接受治療，被告於同日凌晨3時10分再次催促護士，當時她情緒激動，不滿護士的態度，終是出手襲擊護士的頭部及頸部3至4下，有人報警，被告同日凌晨4時被捕，在警誡下說：「我無打人。」護士事後被發現左上肢發紅，被告兒子則被診斷為耳膜破孔。

求情子見兒辛苦而焦急

辯方求情指，被告與丈夫及一對子女同住旺角劏房，事發當晚兒子不斷表示耳痛，故帶他到廣華醫院求診，被告作為母親，因兒子以往沒大病或出現耳痛，見兒子十分辛苦，故心裡十分著急，進入急症室與職員發生爭執。

事後受公眾責罵情緒低落

辯方續指，被告已知事件嚴重，對當時的醫護人員表示歉意，又知自己成了子女的壞榜樣，亦視事件為人生污點，被告經過在法庭應訊、傳媒報道、公眾責罵，已受到很大教訓，事發時只是因愛子深切，一時衝動，愚蠢地犯下本案。被告亦親撰的求情信指，已感到後悔，事後難以入睡、情緒低落，望法庭給予機會，日後會多服務社會，不會再干預公職員工作。

官：向醫護施襲不能辜息

辯方亦要求法庭考慮非監禁或刑罰，主任裁判官吳蕙芳即反駁說：「去到救人嘅地方添煩添亂、撒賴。」又表示「我一定唔會放過」，又稱要將此訊息傳達予其他人。吳官終決定先為被告索社會服務令報告，強調報告結果好不一定接納，會考慮判被告坐監。

吳官又一再強調「醫院喺救人嘅地方」，對在醫院撒賴、添煩添亂、以暴力襲醫護人員不辜息、不放過，吳官向被告稱「未決定點罰你」，勸被告與感化官合作。

案件編號：KCCC846/2019