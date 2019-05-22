【鷹君爭產】羅老太指信託未跟指示　狀告滙豐敗訴

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）早前狀告滙豐國際信託，要求撤銷滙豐信託作為家族信託的受託人，審訊期間雙方就信託事宜爭持不下，亦爆出羅氏家族兄弟間的不和。高等法院今（22日）頒下判辭裁定羅老太敗訴。

鷹君主席羅嘉瑞，目前正與其母及弟展開爭產官司。（張浩維攝）

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本案原告為羅老太，被告則為滙豐國際信託。

羅老太2016年突要求增持股份

羅老太一方指，她與亡夫羅鷹石1984年在滙豐成立一信託，任何一方先去世，另一方將全權擁有，成立這信託的目的，正是為了保持其家族對鷹君控制權，故認為信託應跟羅老太的指示行事，

原告律師指，羅老太認為鷹君須控制在孩子們的手中，而非單一孩子，但羅嘉瑞不斷增持股票，威脅該信託的單一控股股東地位。羅老太在2016至2017年間這兩年內，曾4次要求滙豐增持鷹君的股票，但滙豐並無跟隨從。

滙豐指或涉集中風險

滙豐卻反駁稱，羅氏信託成立以來，一直以全權委託形式運作，羅老太要求增持股份時，若持股超過三成，或觸發全面收購，可能構成集中風險，故沒執行羅老太指示，又強調滙豐對是否增持有最終決定權，亦否認決策時偏向優惠羅家三子，鷹君的主席羅嘉瑞。

多名家族成員曾出庭作供

雖然案件表面上是羅老太與滙豐的訴訟，但案件始終涉及羅家的主要資產－鷹君集團的股份，原告多名羅家成員均曾出庭作供，庭上爭拗已非只集中在管理信託，原告認為信託的人與三子嘉瑞的關係密切。

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六弟啟瑞指三哥罪魁禍首

過於去年底設過百歲壽宴的羅老太，作供時對很多事實都有點混淆，作供時更稱現在是上世紀八十年代，她又直斥嘉瑞為錢對付媽媽，不斷增持鷹君股份，又指他對兄弟姊妹揚言「炒哂你哋」，擔心有人獨攬鷹君控制權，支持羅老太的六子啟瑞作供時更直指：「嘉瑞是所有事情的罪魁禍首。」

嘉瑞疑羅老太被操控

滙豐傳召的證人，包括康瑞、鷹瑞及嘉瑞，則認為羅老太被人操控，對於所作的指示懵然不知，鷹瑞在庭上大力支持嘉瑞增持鷹君股份，更直言不諱表示啟瑞「not my favourite brother」（非我喜歡的兄弟）。

庭上亦曾爆出嘉瑞與滙豐信託高層Paulina Lau的電話錄音，嘉瑞質疑有兄弟姊妹在他背後有所動作，估計「佢地（即長女羅慧端、六子羅啟瑞及大子羅孔瑞）成班人圍住佢（羅老太）可能矇查查簽咗」，又稱他們「除左買兇咩都做得出架喇」，直指「阿Lu（羅啟瑞）真係古惑得好犀利」。

啟瑞亦入稟告三哥

除了本案外，啟瑞亦有入稟告三哥嘉瑞、長姊羅慧端和滙豐等違反信託責任，並在入稟狀中透露與嘉瑞關係破裂，又指嘉瑞近年不斷增持鷹君股份威脅家族信託基金的地位，要求法庭撤銷三哥作為家族信託基金任命人和監護人的資格，並向他和滙豐等索取違責賠償。

案件編號：HCA 3246/2016, HCA 355/2018