國泰兩男拖手廣告疑被拒登　平機會未接投訴　朱敏健：告一段落

國泰航空新廣告以一對拖手男士作為海報，但卻被拒於機場及港鐵刊登事件，機管局及港鐵事後否認外界的「恐同」質疑，港鐵廣告代理公司稱是按程序，屬「商業決定」。 平機會主席朱敏健今日（22日）表示，曾收到傳媒及個別人士查詢，但截至昨日無接獲正式投訴。他指，涉事機構近日已作出回應及澄清，與平機會一貫立場一致，認為事件亦告一段落。

平機會主席朱敏健今日參加廉政公署第七屆國際會議。（鄭秋玲攝）

朱敏健表示，本來接到查詢後曾打算主動向涉事機構了解，但由於涉事機構近日已作出回應及澄清，包括重申支持多元共融文化及認同任何人不應因性傾向或其他原因而受歧視或不公平待遇，與平機會一貫立場一致，認為事件亦告一段落。但若接到正式投訴，或會按程序再跟進，

就同性婚姻議題，朱敏健認為社會未真正深切討論，立場兩極以致無寸進，希望可以從較簡易的議題上先取得進展，如研究不同性傾向人士在就職、教育、使用公共服務上遭受歧視，檢視有無需要立法保障他們在該三方面的權益，作為「起步」，在立法過程中累積經驗，或有助社會日後在婚姻平權議題上達到共識，寄望未來三年可以朝該方向邁進。

林鄭被胡志偉鬧「八婆」 會研究條文詮釋

另外，民主黨主席胡志偉在行政長官答問會上斥特首林鄭月娥「八婆」，有不少婦權團體上平機會請願，朱敏健表示，有接獲團體投訴，但無收到當事人投訴，平機會原本已就事件發聲明，指胡志偉的言論不屬於《性別歧視條例》的涵蓋範圍，理由包括兩人並非僱傭關係等，但認為該言語表述有違兩性應互相尊重的核心價值。

惟有投訴人堅持有關言論應受條例涵蓋，屬平機會職權，故平機會將按既定程序循正常渠道，進一步研究有關條文詮釋，例如可不可以更清晰去詮釋有關條文。