旅巴逼爆土瓜灣　運輸署研禁止部分旅遊巴入內街　適時諮詢地區

近年不少內地旅行團轉戰土瓜灣及紅磡一帶，令當區居民怨聲載道，土瓜灣早前更發生一宗旅遊巴致命車禍。運輸及房屋局局長陳帆今日（22日）在立法會大會回應議員質詢時表示，運輸署正檢視相關路段情況，禁止部分旅遊巴進入內街範圍，以及建議旅遊界將旅遊巴行走路線集中在主要道路，適時進行地區諮詢。

不少內地旅行團轉戰土瓜灣及紅磡一帶，令當區居民怨聲載道。（資料圖片）

陳帆表示，關注當區旅遊熱點情況，警方九龍城警區2017年5月至今年4月期間，在土瓜灣、紅磡共收到2,477宗有關旅遊巴的交通投訴，並向旅遊巴發出4,192張交通違例罰款通知書。

陳帆指出，已推出多項改善措施，包括在上述兩區部分路段進行交通統計工作，如旅遊巴使用道路上落客設施及臨時停車場情況，以作為規劃旅遊巴設施參考；又在旅遊熱點，如土瓜灣道、新碼頭街及美景街一帶，列為重點打擊違例泊車地點。他又指，會在適當位置增設路旁上落客點供旅遊巴使用、並協助推出短期租約停車場，供旅遊巴士停泊。

陳帆表示，運輸署正檢視相關路段情況，並籌劃一系列跟進措施，例如禁止部分旅遊巴進入內街範圍。（資料圖片）

今年一月起已實施特別交通管制

在打擊違例泊車方面，陳帆表示，在今年1月起在旅遊巴出沒高峰時段，進行特別交通管制措施，部分路段以流動錄像形式，不定時拍攝違規情況。他透露，就近日區內發生的交通意外，運輸署正檢視相關路段情況，並籌劃一系列跟進措施，例如禁止部分旅遊巴進入內街範圍，以及建議旅遊業界把旅遊巴行走路線集中在主要道路，在擬定有關建議後會推出試驗計劃，適時進行地區諮詢。

會否重新評估旅客承載力？陳百里：沒客觀標準

民主黨黃碧雲指，零團費及廉價旅行團大量湧入，問及當局會否重新評估香港旅客承載力，做好旅客分流？商務及經濟發展局副局長陳百里表示，國際上有關旅客承載力沒有客觀標準，寧願多投放資源在管理及配套上，例如在食飯時段分流部分旅客到新田購物城，減少區內食肆逼爆情況；又相信日後成立的旅監局，有助更完善巡查工作。

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