周杰倫年底迪士尼開戶外演唱會 　主辦機構盼令歌迷有新體會

撰文：梁煥敏
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周杰倫的歌迷留意，今年底將可欣賞到偶像的首個本港戶外演唱會。主辦單位向《香港01》證實，台灣歌手周杰倫將於今年底於迪士尼幻想道露天場地舉辦演唱會，成為第三名使用該場地的歌手，迪士尼成為開演唱會地方逐漸成形。
主辦機構負責人表示，戶外場地的舞台設計可有更大發揮，但可供選擇的地點有限，希望能夠令歌迷有新的體會。根據去年周杰倫於紅館開辦10場演唱會均「爆場」作計算，能夠到大一倍場地的迪士尼樂園戶外場地舉辦4場或以個唱，料可應付歌迷所需。
主辦單位證實，台灣歌手周杰倫將於今年底到迪士尼樂團開個唱。（視覺中國）
演唱會搞手：紅館及亞博有場地局限
繼台灣天團五月天、英國人氣歌手Ed Sheeran後，台灣歌手周杰倫將為第三名確定於迪士尼幻想道露天場地舉辦個唱的歌手。演唱會主辦單位負責人證實，周杰倫會於今年年底在該露天場地開辦首個戶外舞台演唱會。
該負責人表示，周杰倫以往曾於紅磡香港體育館及亞洲博覽館舉辦個唱，但由地室內場地的局限，未能展現較大型煙花等舞台效果，今次選擇到迪士尼舉辦個唱，希望為本港歌迷提供更不同的舞台效果。
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同樣來自台灣的天團五月天，二度到香港迪士尼樂園場地開辦戶外個唱。（迪士尼樂園提供）
主辦單位指，戶外場地有更多的舞台效果可作發揮。（視覺中國）
每場最少提供2萬個座位
主辦單位負責人表示，本港的演唱會場地選擇的確很少，「Open Area就更加少，做唔到好大嘅場面。」現時迪士尼開放一個適合的場地，的確較理想。他又預計，每場個唱最少提供2萬個座位，現時正與當局洽談各項安排當中，有關的籌備工作及詳情仍在洽討，相信稍後時間再有更多資料可作公布。