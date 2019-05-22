周杰倫年底迪士尼開戶外演唱會 　主辦機構盼令歌迷有新體會

周杰倫的歌迷留意，今年底將可欣賞到偶像的首個本港戶外演唱會。主辦單位向《香港01》證實，台灣歌手周杰倫將於今年底於迪士尼幻想道露天場地舉辦演唱會，成為第三名使用該場地的歌手，迪士尼成為開演唱會地方逐漸成形。

主辦機構負責人表示，戶外場地的舞台設計可有更大發揮，但可供選擇的地點有限，希望能夠令歌迷有新的體會。根據去年周杰倫於紅館開辦10場演唱會均「爆場」作計算，能夠到大一倍場地的迪士尼樂園戶外場地舉辦4場或以個唱，料可應付歌迷所需。