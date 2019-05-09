馬灣公園二期拖逾十年未動工　理大倡改建過渡性房屋　區議員反對

2016年，新地執行董事郭基煇接受傳媒訪問時稱，欲將馬灣公園二期打造成「如意大利海岸般優美的地方，有人拉小提琴，有人造工藝品，有人食海鮮。」然而3年過去，該幅地皮仍是一片頹垣敗瓦。早前香港理工大學賽馬會社會創新設計院一項研究稱，馬灣舊村可用作興建過渡性房屋，引起馬灣居民擔憂，區議員指，「馬灣交通費用高昂，不適合基層市民生活。」

馬灣公園二期發展無了期

1997年，政府與新鴻基地產簽署馬灣發展協議，計劃興建住宅項目珀麗灣及分兩期發展馬灣公園。珀麗灣及馬灣公園一期先後於2002年及2007年落成，惟計劃活化馬灣舊村用作旅遊及康樂用途的馬灣公園二期，由於有住戶尚未遷出，至今動工無期。馬灣區議員譚凱邦形容，該幅地皮現在仍是「一片頹垣敗瓦」。

挪亞方舟位於馬灣公園一期，於2007年落成。（資料圖片）

倡馬灣舊村建過渡性房屋

理大賽馬會社會創新設計院一項過渡性社會房屋研究選出3幅閒置土地選址，用作發展過渡性房屋，當中包括馬灣舊村。研究團隊提出兩個方案，包括修復馬灣舊村內的村屋，提供180個過渡性房屋單位；除翻新村屋外，亦可以組合屋方式加建單位，提供約215個單位。

馬灣舊村被列為可研究發展的選址。（理大提供圖片）

交通費用高昂 不適合基層市民生活

方案引來馬灣居民不滿及擔憂。譚凱邦稱，馬灣的交通配套一向未臻完善，增加數百個過渡性房屋單位，只會加劇區內的交通問題。「現時馬灣出入交通單一，依賴青馬大橋，導致交通費用昂貴，來回車程最少都要20元車資，不適合基層市民生活。」

譚竌邦：「現時馬灣出入交通單一，依賴青馬大橋，導致交通費用昂貴，來回車程最少都要20元車資，不適合基層市民生活。」（資料圖片）

憂新鴻基「走數」

此外，馬灣舊村本來應發展作旅遊及康樂用途，譚凱邦擔憂，馬灣舊村若發展過渡性房屋，即政府會介入，屆時新鴻基便有藉口可以「走數」，不發展馬灣公園二期。「新鴻基拖了十幾年仍不發展馬灣公園二期，稱因有四戶住戶尚未遷出，其實只是因為發展公園賺唔到錢，換着其他工程一早逼住戶走啦。」

他希望政府繼續跟進事件，訂定馬灣公園二期的落成日期，逼使新鴻基兌現承諾，以防工程無了期拖延。