理大研發便攜式無輻射脊柱側彎篩查系統　於國際發明展獎奪三獎

為了及時發現青少年脊柱側彎問題，香港理工大學研發出一套便攜式三維超聲波成像系統「Scolioscan Air」，方便及時監察，可提供適切治療；同時，該系統設計輕巧，能提供無輻射的脊柱側彎評估，可以準確、安全地在學校及社區進行大規模篩查。 系統更於今年四月於日內瓦第四十七屆國際發明展奪得三項獎項：俄羅斯特別大獎、評判特別嘉許金獎，以及優異獎。

脊柱側彎是青少年常見的脊柱疾病，香港有3%至5%青少年存在此問題，近年發病率仍在不斷上升。理大研究團隊由生物醫學工程學系系主任及梁顯利生物醫學工程教授鄭永平教授帶領，他表示，團隊建基於理大多項創新的三維超聲波成像技術，最近利用研發出一套便攜式三維超聲波成像系統。

設備重量只有5公斤，方便攜帶。（香港理工大學圖片）

重量只有5公斤 無輻射

該套系統由三部分硬件組成，包括便攜式無線超聲波探頭、深度相機及平板電腦，重量只有5公斤，可隨時帶到任何地方，在學校或社區進行無輻射的大規模脊柱側彎篩查。

該套系統無輻射、比現有X光成像技術更具成本效益，適合大規模篩查脊柱側彎，患者亦可頻密地接受跟進檢查。理工大學方面指，臨床實驗證實這創新科技非常可靠，其量度脊柱彎度的準確率可媲美X光檢查。

這套便攜式三維超聲波成像系統重量只有5公斤，較現時使用的掃描系統輕巧，可隨時帶到任何地方，在學校或社區進行無輻射的大規模脊柱側彎篩查。（香港理工大學圖片）

鄭指，醫護人員為已發現有脊柱問題患者提供非手術的療治時，亦可在療程期間隨時應用這套便攜式三維超聲波成像系統作出實時評核，從而達致最佳的治療效果。

這套系統上月曾獲得日內瓦第47屆國際發明展的三項獎項，包括俄羅斯特別大獎、評判特別嘉許金獎，以及優異獎。預計明年起可以推出市場。鄭永平期望，技術日後可以推展至其他身體部位的檢查。