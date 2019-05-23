【居屋2019】今期重售5個屋苑貨尾　27個單位一樣有「筍盤」？

新一期居屋於5月30日接受申請，六個屋苑包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙。房委會同時推售27個貨尾單位，主要來自居屋2016及2017年計劃，因買家取消交易而收回，分別位於沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑，以及觀塘彩興苑。 這些「賣剩蔗」未必是吸引力較低，部分單位景觀開揚，質素一點都不低，其中彩興苑位於市區，相信不少買家都會有興趣。

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彩興苑：較貴市區盤 近半數屬低層

觀塘彩興苑是居屋2017計劃項目，今年4月起已陸續入伙，是相對受歡迎的市區盤，所以整體價格亦是5個重售屋苑之中最貴。

今次彩興苑重售13個單位，實用面積介乎370呎至443呎，售價介乎257.03萬至357.7萬。分別位於A座（彩萱閣）1樓6室、5樓6室、7樓5室、12樓5室、22樓10室；B座（彩薈閣）22樓2室、25樓2室、27樓5室；C座（彩蕎閣）1樓10室、3樓5室、3樓9室、19樓2室、21樓9室。換言之，今次有近半的重售單位來自較低層數。

較大的單位，是位於B座22及25樓2室的兩個單位，實用面積同為443呎，參考2017年居屋項目價單，當時亦是這兩個單位較貴。B座2室座向正南方，面向的是彩德邨，因此屬「樓景」；另外，由於C座的2室向東，景觀較為開揚，屋苑附近有2間中學，中高層單位景觀未有太大阻擋，相信可遠望山景，因此C座19樓2室（382呎）可能亦有一定捧場客。

驗樓師指廚房門防火成疑

不過彩興苑近日入伙期間，預約安排被指混亂，《香港01》亦曾邀請驗樓師賴達明檢查單位，發現屬於「防火門」的廚房門，不單不能關實，其防火玻璃出現大量氣泡，可能影響耐火功能。

有區議員曾反映彩興苑小巴專線不足，運輸署近日建議新設小巴路線來往彩興苑至啟德，並就此諮詢公眾，諮詢期明日（24日）結束。

房委會指出，彩興苑最後可供重售的單位數目，可能會多於13個，上述數字更新至今年4月1日，詳細資料會到開始選購單位時公布。

驗樓師賴達明早前發現，屬於「防火門」的彩興苑廚房門出現問題。（資料圖片／李澤彤攝）

驗樓師早前發現，屬於「防火門」的廚房門，不單不能自動關實，其防火玻璃出現大量氣泡。（資料圖片／李澤彤攝）

屏欣苑：交通便捷 重售單位未必望「墳景」

元朗屏欣苑原本被規劃為西鐵天水圍站上蓋私人住宅項目，但政府於2013年因應公營房屋壓力，將其改劃為居屋，於2016年一併推出，去年已入伙。屋苑最大的賣點就是位於西鐵站旁，交通方便。而附近有天盛苑等大型屋苑，提供完善社區設施。鄰近的天盛街市及天耀廣場，相信可買到日用品。

今次屏欣苑重售的單位有9個，分別位於A座（屏愛閣）的11樓9室、14樓14室、18樓15室；B座（屏彥閣）的11樓9室、19樓6室、20樓8室、25樓31室、31樓16室；C座（屏泰閣）的3樓8室。實用面積介乎376呎至570呎，售價介乎180.1萬至281.8萬。

今次屏欣苑重售單位中，最大的570呎單位來自B座19樓6室，屬「孖廁」單位，即可間隔為「主人套房」，亦是27個重售單位中最大的一個。須注意的是，屏欣苑西南方斜坡會有零散山墳，B座6室正好面向西南方，亦是該9個單位中唯一座向西南方的一個。但由於該處屬中層，單位的西南面亦有C座遮擋，所以未必會望到墳景。

元朗屏欣苑有9伙重售單位。（資料圖片）

嘉順苑唯一單位：超低層、面向行車道 但平過上次

2018年6月入伙的沙田嘉順苑亦有一個單位重售。該單位位於2樓6室，實用面積445呎，售價275.6萬。嘉順苑鄰近日後的沙中線顯徑站，不過由通車日期仍未確定，買家短期內有可能仍要搭小巴接駁大圍站。

翻查資料，嘉順苑6室座向東邊，外面是車輀通道/緊急車輛通道。由於單位屬於「超低層」，可能受車輛噪音影響。值得注意，而嘉順苑亦有一幅需業主自費維修的斜坡。

順帶一提，翻查2016年居屋項目價單，當時嘉順苑2樓6室的售價為276.9萬元，今次重售價格便宜約萬多元。

↓2019年推售居屋一覽↓

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銀河苑、銀蔚苑：離島居屋管理費貴 部分可享「銀河」景

至於去年入伙的梅窩銀河苑和銀蔚苑兩個屋苑，今次各有兩個單位重售。房委會去年公布兩個屋苑的管理費水平，費用介乎840元至2,041元不等，其中銀蔚苑部分單位，每呎管理費達3.7元，可「媲美」新建私樓。

今次銀河苑重售的2個單位分別位於B座（銀朗閣）的7樓12室和11樓12室，實用面積同為450呎，價錢由202.96萬至205.85萬。翻查資料，B座12室座向北面，可享區內名為「銀河」的河景。不過銀河苑鄰近消防局，部分住戶或受消防車噪音影響。

而銀蔚苑重售的2個單位同樣位於5樓，分別為3室和9室，價錢由160.07萬至190.45萬，是所有重售單位之中最便宜的一個，適合「上車客」。

其實銀蔚苑附近無高樓大廈，全為低密度發展，景色相對開揚，所以即使銀蔚苑重售的兩個單位層數較低，景觀亦未必有太多遮擋。其中3室面向南邊的山坡，9室則會面向北邊的郵局、政府合署等設施。

↓銀河苑、銀蔚苑一覽↓