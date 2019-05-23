【居屋2019】「廿四孝媽媽」為子抽足16年　重建戶願為子付500萬

新一期居屋今日（23日）正式派發申請表，六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位。房委會將於下周四（30日）正式接受申請，亦是首次接受網上申請。 不少「廿四孝」父母一早為子女未來鋪路，排隊領取申請表。有市民為兒子抽了16年居屋，繼續鍥而不捨每次都攞表；也有剛被市建局收樓的重建戶，願意為兒子一家豪花500萬元買樓，減輕置業負擔。

今期居屋共推售六個屋苑。（張浩維攝）

新一期居屋及白居二計劃的申請表格，今日起在房委會樂富客戶服務中心派發，5月30日開始接受申請，6月12日晚上7時截止申請，預計在8月攪珠，11月揀樓，綠表和白表的申請比例各佔一半。

上午九時，樂富客戶中心門外已大排長龍，不少市民前來取申請表及觀看示範單位模型，希望為自己或家人一圓「上樓夢」。

丁女士為34歲兒子以白表抽了16年居屋。（張浩維攝）

前來攞表的丁女士說，為了34歲兒子「有屋住」，過去16年來都有替他取申請表申請居屋，直言「佢都要置業、要獨立，唔鍾意同老人家住。」可惜持白表資格的兒子一直沒有「中籤」運氣，慨嘆競爭也愈來愈大，希望日後兒子可以有樓收租。她說，小時候自己生活環境不佳，兒子任職西廚入息不多，希望可以「幫吓手，等佢（兒子供樓）負擔少少就ok。」雖然今次設網上申請，但她笑言「個仔懶，要催先申請，索性我幫佢攞埋。」

+ 8 + 7 + 6

李婆婆表示，兒子一家四口連同工人及狗狗居住在不足300呎私樓。（張浩維攝） 同樣到場攞表的李婆婆表示，兒子一家四口連同工人及狗狗，居住在不足300呎私樓，覺得他生活「太細，住唔到。」故主動請纓幫忙取申請表。她說，早前市政局收購自己居住的土瓜灣舊樓，收購價約500萬元，若今次成功抽中，不介意全數交予兒子用作買樓，坦言「𠵱家好難供樓，反正啲錢帶唔走。」

↓2019年推售居屋一覽↓