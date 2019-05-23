【居屋2019】家姐怕細佬被內地妻「嫌棄」　願出首期買居屋團聚

新一期居屋派發申請表首日，房委會樂富客戶服務中心內人頭湧湧，希望一圓置業上車夢。 有現時居於公屋的市民希望，讓孩子日後有較寬敞的獨立房間，居住環境更舒適，故希望購入財政上負擔得來的居屋單位，目標是長沙灣凱德苑；也有市民專程為弟弟領表，甚至願付首期，原因是不希望目前蝸居於公屋百多呎一人單位的弟弟，會被內地太太嫌棄「鄉下間屋幾多百呎、幾多千呎，呢度（公屋單位）咁細㗎！」

大批市民到現場觀看居屋相關資料。（張浩維攝）

今期居屋共推售六個屋苑，包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871個單位，單位實用面積介乎276至568平方呎，以市價59折出售，售價介乎156萬至529萬元。

家姐願代付首期 怕弟弟遭內地妻嫌棄

香女士今天一早已到樂富領表，不過她並非為自己抽居屋，而是專程為弟弟領表。她說，今次已是第五次為弟弟領綠表申請居屋，由於父母相繼離開後，弟弟需從400多呎公屋單位，搬至只有100多呎的一人單位，居住環境不理想，惟弟弟「符合公屋資格，但不符合供樓資格」，故願意在首期上「幫手」，幫助他購入一間質素好、價錢亦可負擔的居屋。

香女士續指，弟弟在內地有太太，擔心日後申請太太來港時，目前的公屋一人單位無法供兩口子居住，弟婦或嫌棄「我鄉下間屋幾多百呎、幾多千呎，呢度（公屋單位）咁細㗎！」

陳女士第三次以綠表及家庭身分抽居屋。（勞敏儀攝）

好媽媽盼抽長沙灣凱德苑 讓孩子住得舒適

有家姐出錢出力為弟弟、弟婦覓安樂窩，也有媽媽盼買居屋，讓孩子有更舒適的居住環境。陳女士已是第三次以綠表及家庭身分抽居屋，直言「想換大少少嘅屋，自己又負擔得到」，她解釋指現住在公屋三人單位，但有小朋友後，約310呎的單位開始不夠住：「間咗兩間細房，一入去就上到床。想小朋友住得舒服啲，唔洗逼住瞓，有獨立房」。

她希望能成功抽中交通便利的長沙灣凱德苑，相信能負擔60萬元首期，私樓則不敢奢望。

+ 8 + 7 + 6

亦有家庭因為目前居住環境擠逼，盼買居屋單位改善生活。張女士表示，目前一家七口住在400多呎單位，但「仔女會大，冇辦法分房瞓，只可以大家一齊瞓榻榻米床」。她笑言，一家人不會出國旅行，也不會買奢侈品，已預留1、2百萬付首期，希望今次可以中籤，有更好的生活環境。

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