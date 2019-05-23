【居屋2019】大學生為置業不去旅行　單身男冀為未來伴侶築愛巢　

新一期居屋涉及六個屋苑，分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙，以市價59折出售，售價介乎156萬至529萬元，吸引不少年輕人一早來取表，並參觀示範單位模型，先發一個「上樓夢」。 有大學生未畢業先想置業，直言「唔想住一世公屋」；即使剛畢業、未有工作的大學生，也希望在家人支付首期下成功買居屋，表明願為此放棄畢業旅行及減少娛樂，只為有磚頭「傍身」。亦有單身男子表明，希望成為業主，為日後預築愛巢。

大批市民到現場觀看居屋相關資料。（張浩維攝）

大學一年級的梁同學早前與父母一擊即中，成功抽到長沙灣綠置居項目麗翠苑單位，坦言「想置業，唔想住一世公屋」。為了把這個幸運延續，今早他再與媽媽前來領取居屋申請表，希望為與嫲嫲同住的哥哥申請居屋，一同脫離公屋，最理想是抽中交通便利的何文田或將軍澳屋苑。他說， 父母會幫忙兩兄弟首期，待畢業後會努力賺錢，為自己將來打算。

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來領取申請表的還有今屆大學畢業生。這名不願透露姓名的大學生表示，剛考完試、還未找工作，希望可盡快擁有自己的私人空間，也為將來結婚打算，但表明首期需依靠家人及向親戚借貸。至於是否有能力供樓，他說為了節省金錢，首先要犧牲畢業旅行，日後也會減少娛樂，例如不可經常約朋友外出食飯，多留在家中。他更表明，倘抽中居屋，未來二、三十年都會為供樓「慳住洗」，為此不禁大嘆一口氣。

近30歲的羅先生第二次以個人身分抽居屋，心儀佈局較佳的何文田冠德苑，雖然仍是單身未有愛侶，但也希望先築愛巢，為未來結婚先作打算。他說，首期會由家人支付，自己負責供樓，「不嬲都慳，冇任何娛樂，供樓就係咁啦！」

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