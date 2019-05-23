【一田購物日】超市排隊安排混亂 市民批等約一小時仍未能付款

半年一度的「一田購物優惠日」今日（23日）起至27日、一連五日展開。沙田店開始營業後，短短數十分鐘，特價限量產品近乎搶購一空，有清晨到場排隊的市民順利抱走心頭好，亦有市民批評超市區安排混亂，指示不清，抱怨排近一小時亦未能成功付款，而10時許超市區付款「龍尾」已排到室外的士站。 一田百貨行政總裁黃思麗表示，已增聘保安疏導人流，及各分店合共增聘約700名兼職員工，將繼續完善購物安排。此外，她指店舖受裝修影響，部分商品需另覓場地出售，預料購物日期間整體營業額按年升5%至8%。

（盧翊銘攝）

五月是各大商場促銷打折的旺季，繼月初的SOGO感謝祭人山人海，月底的「一田購物優惠日」亦一如既往，首日於9時開賣即人頭湧湧，市民均目標清晰，一開閘便衝到各專區排隊買心頭好。一田今年新增的「3折起電視區」，多款特價限量產品約15分鐘即被搶購一空。

（盧翊銘攝）

向來是市民「主攻」的超市區，約9時半起陸續多人，不少市民搶購完食品後，卻「蕩失路」不知如何前往付款區。儘管超市入口處早已架起鐵欄，並劃分取購物車龍隊、入口處、付款排隊處，惟人流過多，付款排隊位置狹窄僅容納兩人並排，令不少正在排隊的市民需與尋找「龍尾」的客人互相避讓，期間疑因保安未能清晰指示人流的排隊方向，場面一度混亂，並有市民鼓噪。

（盧翊銘攝）

市民批評超市區內未有職員告知如何排隊

市民fanny與幾名媽媽一起來買日用品及食品，她批評超市區付款排隊安排好混亂，「好逼、好辛苦。我以為俾錢係外邊，點知原來都係要入返去裡邊俾錢，人又多，俾錢應該設係其他位置。」

她指在超市區內未有職員告知如何排隊，即使她們已有策略分工合作，仍感到不適，「好似好冇系統咁，上年安排好似好好多，冇諗過（今年）要屈蛇。」她又指，是次購物日優惠未如去年冬季的折扣日，「冇乜特別平，預咗500蚊嚟買嘢，今日逼完就算了，唔會再嚟。」

「連龍尾牌都冇見到，要自己慢慢搵」

居於大圍的馮先生，形容排隊安排是「亂到冇人有。」他表示，往年付款處設數條條隊排線，「今次得一條蛇餅，出嚟完全冇人話我知點排。依家轉咗保安公司啲安排唔同晒。連龍尾牌都冇見到，要自己慢慢搵返。」他預料購買的優惠食品可節省數百元，但「排咁耐時間，無話值唔值得。」

有提早到場、從超市門口開始排隊的顧客透露，花費約40分鐘才完成繳費。市民王先生則建議，商場應在地面貼上紅色膠紙作指示，又直言：「裝修後似乎空間狹窄咗。」

市民預計要等1.5小時才能成功付款

家庭主婦梁太則在送小朋友上學後，首次在購物日正日到場「掃貨」，以購買牛奶、生果及家庭用品為主。她表示，超市內的排隊位置模糊，「間中又有人插隊、揀貨，我都要幾分鐘搵到龍尾。」她預計要等候1.5小時才能成功付款，「小朋友返學，自己有時間都冇所謂。但見到條隊咁長，有諗過放棄唔買。」她亦認為重新裝修後的沙田分店，空間感變小，「以前一落嚟就知係邊，依家要兜嚟兜去。」

一田百貨行政總裁黃思麗表示，踏入初夏天氣轉熱，預料市民消費意欲增加，當中防曬及美白產品銷量不錯。（盧翊銘攝攝）

超市首兩小時營業額較去上升15.3%

一田百貨行政總裁黃思麗解釋，因沙田店仍在裝修，不少商舖位置有改變，故已增加指示，並繼續改善不足之處。她又指，是次購物日有11間分店參與，並增設8個特別展場，額外增聘約700名兼職員工，及增加付款櫃位。

而首兩小時的銷情不俗，她表示，由於部分刷卡付款機器未能即時統計生意額，故整體營業額比去年同期微增1%，當中超市升15.3%，生果及海鮮產品更激增逾三成，家品則按年升25.6%，相信一連五日的購物日整體營業額比去年同期升5%至8%。