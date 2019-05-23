中電：2030年前以電動車取代旗下逾千輛傳統車

中電的目標，是在可行的情況下，致力於2030年前以電動車取代旗下全部重量3.5 噸以下的車輛，以及一半重量為3.5至7.5噸的車輛。目前中電在各業務所在地所擁有的汽車當中，超過900輛輕 3.5 噸。

中電控股宣布，成為首間香港企業加入由國際非政府機構「氣候組織」發起的 EV100 全球行動，承諾2030 年前以電動車取代旗下超過 1,000 輛傳統汽車，並鼓勵更多員工改駕電動車。EV100 行動匯集一眾領先企業，致力於2030年前推動運輸電動化成為「新常態」。

此外，中電亦會在工作地點，提供充電設施,鼓勵員工實現低碳駕駛，目前已在本港所有工作地點配備合共196個電動車充電器，未來目標是在2030年前，為其他業務地區的工作地點提供充電設施，以支持需要駕駛的員工改用電動車。

現時透過中電在本港供電範圍內設有54個公共免費充電站，合共提供161個充電器。 而中電的合資公司 Smart Charge「全線充」，則為電動車用戶提供一站式充電方案,當中包括電力佈局實地視察及安裝。

中電首席執行官藍凌志先生表示，電動車有助減少溫室氣體排放以及減輕路邊空氣污染，對中電所服務的人口稠密的亞洲城市尤為重要。運輸電動化已是全球趨勢，中電作為主要的電力供應商，中電有責任帶領及推動這個轉變。加入EV100行動，進一步鞏固了我們加快電動車普及的承諾。