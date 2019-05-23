食安中心驗出彩雲街市魚檔鯇魚樣本含孔雀石綠　已勒令停售

食環署食物安全中心今日（23日）公布，黄大仙彩雲街市一個鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠。據悉，涉事商戶為彩雲街市18號檔，食安中心發言人指，已就上述違規事項通知有關檔戶，並指令檔戶將有關產品停售，又指調查仍然繼續。

食環署食物安全中心今日（23日）公布，黄大仙彩雲街市一個鯇魚樣本驗出微量孔雀石綠。（資料圖片）

法例禁止食物含有孔雀石綠

中心發言人指，透過恆常食物監察計劃，從黃大仙彩雲街市一檔戶抽取上述鯇魚樣本作檢測，結果顯示，樣本含微量孔雀石綠，含量為十億分之二點四。

中心指，孔雀石綠是一種工業染料，被使用作治理魚類疾病。主要的農業經濟體系，例如內地、歐盟、加拿大和美國均禁止向食用魚使用這種化學物質。根據《食物內有害物質規例》，所有在本港出售的食物均不能含有孔雀石綠。違例者會被檢控，一經定罪，可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，包括追查問題食物的來源，調查仍然繼續。

澳洲Roza's Gourmet盒裝醬含李斯特菌要回收

另外，食安中心亦同時呼籲市民不要食用兩個批次的澳洲進口盒裝醬，因有關產品或受致病菌李斯特菌污染，業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

有關產品資料如下：

產品名稱：Miso & Edamame Dip

品牌：Roza's Gourmet

來源地：澳洲

進口商：Chef's Garden Limited

包裝：每盒160克

此日期或之前食用最佳：2019年6月5日及6月21日

中心發言人指，接獲澳洲當局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述批次的受影響產品可能受李斯特菌污染，現正進行回收。根據該網絡提供的資料，上述本港進口商曾進口有關批次產品。據初步調查發現，該進口商曾進口八箱上述受影響批次產品，部分已售出。中心已指示進口商將涉事批次產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線25015811。

發言人表示，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。