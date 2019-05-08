鰂魚涌及荔灣街市檔戶新鮮牛肉含二氧化硫　食安中心：或提出檢控

食物環境衞生署食物安全中心今（8日）公布，早前分別在鰂魚涌街市1樓M2號鋪及荔灣街市的美孚肉枱抽取的兩個新鮮牛肉樣本檢出二氧化硫，之後在調查期間，再於兩個檔戶各抽取一個新鮮牛肉樣本進行檢測，發現有相類違規事項。中心表示，會繼續跟進事件，倘有足夠證據，將向涉事檔戶提出檢控。

食物安全中心表示，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。（資料圖片）（資料圖片）

食安中心表示，早前從鰂魚涌街市1樓M2檔鋪及荔灣街市的美孚肉枱抽取的新鮮牛肉樣本檢出二氧化硫，故跟進事件期間再於上述兩個檔戶各抽取一個新鮮牛肉樣本進行檢測，結果發現相類違規事項，兩個樣本分別含百萬分之一百五十及百萬分之六百的二氧化硫。中心已知會涉事檔戶上述違規事項，如有足夠證據，中心會提出檢控。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

二氧化硫可使肉類色澤鮮明

食安中心發言人又提醒，業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜了二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類，且會繼續跟進事件及採取適當行動。而市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類。

中心又指根據《規例》，二氧化硫不得用於新鮮或冰鮮肉類。然而，個別販商為使肉類的色澤更鮮明，可能會違法在肉類中添加二氧化硫。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。